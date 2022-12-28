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Türkiye Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Çukurova Mersin Yenişehir Belediyesi'nin!

Son dakika... Türkiye Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile Çukurova Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi 84-78 kazanan Çukurova zafere uzandı.

28 Aralık 2022, Çarşamba 20:51 Son Güncelleme:
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Türkiye Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Çukurova Mersin Yenişehir Belediyesi'nin!

Son dakika... Türkiye Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile Çukurova Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi 84-78 kazanan Çukurova zafere uzandı. 

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