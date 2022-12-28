Türkiye Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Çukurova Mersin Yenişehir Belediyesi'nin!
Son dakika... Türkiye Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile Çukurova Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi 84-78 kazanan Çukurova zafere uzandı.
Son dakika... Türkiye Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile Çukurova Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi 84-78 kazanan Çukurova zafere uzandı.
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