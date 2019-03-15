Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig'de şampiyon Çankaya Üniversitesi

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde İstanbul Üniversitesi Gelişim’i 107-50 yenen Çankaya Üniversitesi, normal sezonun bitimine 4 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.

15 Mart 2019, Cuma 19:19
- A +
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig'de şampiyon Çankaya Üniversitesi

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin (TKBL) 26. haftasında konuk ettiği İstanbul Üniversitesi Gelişim’i 107-50 yenen Çankaya Üniversitesi, normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Çankaya Üniversitesi, ligin 26. haftasında Arı Koleji Olimpik Spor Salonu’nda ağırladığı İstanbul Üniversitesi Gelişim’i 57 sayı farkla, 107-50 mağlup etti.

Bu sonuçla normal sezonu ilk sırada bitirmeyi garantileyen Çankaya Üniversitesi, Süper Lig biletini aldı.

TKBL’de statü gereği normal sezonu ilk sırada bitiren ekip, direkt olarak bir üst lige adını yazdırıyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.