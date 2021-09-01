2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne rüya gibi bir başlangıç yapan Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım , Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya ile berabere kaldı. Letonya karşısında beklenmedik bir kayıp yaşayan milliler, 4. maçında Karadağ ile karşılaşıyor. Ay-Yıldızlılar, Karadağ maçının ardından Cebelitarık ve Hollanda ile kozlarını paylaşacak. G Grubu'ndaki diğer kritik maçta ise Norveç ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

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G Grubu puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?

1- Türkiye / 7 puan

2- Hollanda / 6 puan

3- Karadağ / 6 puan

4- Norveç / 6 puan

5- Letonya / 1 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Sıradaki rakipler Cebelitarık ve Hollanda

Ay-Yıldızlılar, 4 Eylül’de Cebelitarık (d) ve 7 Eylül’de de Hollanda (d) ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş’in öğrencileri Mayıs ayındaki 2 hazırlık maçıyla birlikte bu yaz düzenlenecek EURO 2020 finallerine odaklanacak.

Türkiye fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi

1. Hafta: 24-25 Mart 2021

2. Hafta: 27-28 Mart 2021

3. Hafta: 30-31 Mart 2021

4. Hafta: 1-2 Eylül 2021

5. Hafta: 4-5 Eylül 2021

6. Hafta: 7-8 Eylül 2021

7. Hafta: 8-9 Ekim 2021

8. Hafta: 11-12 Ekim 2021

9. Hafta: 11-13 Kasım 2021

10. Hafta: 14-16 Kasım 2021

Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022