Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye puan durumu ve fikstürü (Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu ve kalan maçlar)
Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ ile kozlarını paylaşıyor. Milli Takımımız’a kaybeden Norveç ile Hollanda ise, Oslo’da 3 puan mücadelesi veriyor. Kritik karşılaşmalar oynanırken futbolseverler, G Grubu'ndaki son durumu ve Milli Takım'ın fikstürünü merak ediyor. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Türkiye Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu ve kalan maçlar haberimizde.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne rüya gibi bir başlangıç yapan Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım , Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya ile berabere kaldı. Letonya karşısında beklenmedik bir kayıp yaşayan milliler, 4. maçında Karadağ ile karşılaşıyor. Ay-Yıldızlılar, Karadağ maçının ardından Cebelitarık ve Hollanda ile kozlarını paylaşacak. G Grubu'ndaki diğer kritik maçta ise Norveç ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.
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G Grubu puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?
1- Türkiye / 7 puan
2- Hollanda / 6 puan
3- Karadağ / 6 puan
4- Norveç / 6 puan
5- Letonya / 1 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
Sıradaki rakipler Cebelitarık ve Hollanda
Ay-Yıldızlılar, 4 Eylül’de Cebelitarık (d) ve 7 Eylül’de de Hollanda (d) ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş’in öğrencileri Mayıs ayındaki 2 hazırlık maçıyla birlikte bu yaz düzenlenecek EURO 2020 finallerine odaklanacak.
Türkiye fikstürü
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı
Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi
1. Hafta: 24-25 Mart 2021
2. Hafta: 27-28 Mart 2021
3. Hafta: 30-31 Mart 2021
4. Hafta: 1-2 Eylül 2021
5. Hafta: 4-5 Eylül 2021
6. Hafta: 7-8 Eylül 2021
7. Hafta: 8-9 Ekim 2021
8. Hafta: 11-12 Ekim 2021
9. Hafta: 11-13 Kasım 2021
10. Hafta: 14-16 Kasım 2021
Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022