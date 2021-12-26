Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

İki gün süren karşılaşmalar sonunda İstanbul bölgesi judocuları 6 altın, 6 gümüş ve 11 bronz madalya elde ederek ilk sırada yer aldı. Kocaeli bölgesi sporcuları 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile ikinciliği elde ederken, üçüncülüğü Ankara ve Manisa birer altın ve bronz madalyayla paylaştı.

Organizasyonun son gününde madalya kazanan sporcular ve şehirleri şöyle:

Kadınlar:

63 kilo: 1. Ayten Mediha Yeksan (İstanbul), 2. İlayda Seyis (İstanbul), 3. Şeyma Özerler (İstanbul), 3. Şeydanur Aydın (Balıkesir)

70 kilo: 1. Fidan Ögel (Manisa), 2. Hatice Vandemir (İstanbul), 3. Ümmihan Kıroğlu (İstanbul), 3. Merve Topoğlu (Ankara)

78 kilo: 1. Nurcan Yılmaz (Trabzon), 2. Kübra Konuk (Aksaray), 3. Serdem Daharlı (Samsun), 3. Semanur Erdoğan (Bursa)

+78 kilo: 1. Kayra Sayit (Ankara), 2. Kübranur Esir (İstanbul), 2. Hilal Öztürk (Manisa), 3. Sebile Akbulut (İstanbul)

Erkekler:

81 kilo: 1. Vedat Albayrak (İstanbul), 2. Musa Şimşek (İzmir), 3. Onurcan Tatlıcıoğlu (Edirne), 3. M. Mustafa Koç (İstanbul)

90 kilo: 1. Mihael Zgank (İstanbul), 2. M. Ali Çeçenoğlu (Antalya), 3. Feyyaz Yazıcı (İstanbul), 3. Can Güzel (İstanbul)

100 kilo: Mert Şişmanlar (İstanbul), 2. Sidar Akkuş (İstanbul), 3. Cihan Ayberk Tiyek (İstanbul), 3. Batuhan Efemgil (İstanbul)

+100 kilo: 1. Münir Ertuğ (Kocaeli), 2. Furkan Güner (Samsun), 3. Recep Ergün (Balıkesir), 3. Mehmet Can Talay (Kastamonu): 'Sunucu kullanılamıyor. Bu durum devam ederse yöneticinize başvurun.'

DHA