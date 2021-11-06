Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, güven tazeledi

Türkiye Judo Federasyonu'nun seçimli genel kurul toplantısı, Ankara’da The Green Park Otel’de gerçekleştirildi. Genel kurulda federasyonun denetleme kurulu raporları ve bütçesi oylamayla ibra edildi. Seçimde başkanlık için federasyonun mevcut başkanı Sezer Huysuz ve Hüsamettin Çelik adına oy kullanıldı. Kullanılan oyların 127’sini alan Sezer Huysuz, yeniden başkanlığa seçilirken, diğer aday Hüsamettin Çelik 37 oy aldı, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Sezer Huysuz, oylama sonrasında yaptığı açıklamada, bütün delegelere yüksek katılımlarından dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "2024 Paris Olimpiyatları için bütün planlarımızı yapmıştık, hedefimiz kaldığımız yerden devam etmek. Camiamızın çok güzel teveccühü var, kulüplerimizin destekleri var. İnşallah 2024’te olimpiyat madalyamızı alacağız, 23 yaş altı milli takımımız Avrupa Şampiyonası’nda dün güzel bir sonuç aldı." diye konuştu.

Bugün de Vedat Albayrak ve Cemal Erdoğan’ın Bakü Grand Slam’de mücadele edeceğini hatırlatan başkan Huysuz, "Yani biz hedeflerimizden uzaklaşmadık, tekrar devam ettiriyoruz, Kovid-19’un da etkisini azaltmasıyla okullardaki çalışmalarımızı artıracağız, yarım kalan her şeyi tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Huysuz, "Olimpiyatlara kadar madalyaları toplayacağız. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları’na da en az 10 sporcuyla katılarak bu sefer madalya ile dönmek." şeklinde konuştu.

Huysuz, en kısa sürede yönetim kurullarını ve hemen ardından Paris 2024 için teknik kurullarını oluşturacaklarını kaydederek, "Amacımız 2024 ile beraber 2028’in altyapısını oluşturmak. Şu andaki altyapı 2024 için çok iyi ama 2028 için de iyi bir altyapı oluşturacağız. Biz bu camiaya 33 yılımızı vermişiz, bizim sporumuz sevgi, saygı sporu, herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Yeniden başkan seçilen Sezer Huysuz’un yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Hatice Nevruz Tol Özbay, Mustafa İspirgil, Tuncay Eminoğlu, Murat Beytekin, Ersan Odaman, Önder Tabak, Semih Yılmaz, Serhan Çatal, Cihat Yusufoğlu, Şenol Çelik, Necmi Yıldırım, Baki Kerimoğlu, Behçet Atlı, Alpaslan Ayan.

AA