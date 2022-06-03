Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Sadettin Atığ hayatını kaybetti

1955 yılında İstanbul’da doğan Sadettin Atığ, İstanbul Işık Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini İngiltere'de bulunan Leeds Üniversitesi Zirai Zooloji Bölümü'nde tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra çiftçilik, atçılık, yetiştiricilik ve binicilik ile uğraşmaya başladı. TJK eski başkanlarınan merhum Sadun R.G. Atığ’ın oğlu olan Atığ, 1984 yılında TJK Asli Üyesi seçildi. Yüksek Komiserler Kurulu'nda Teknik Müşavir olarak görev alan Atığ, 1 Ocak 2020 yılından itibaren Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı. Çeşitli dönemlerde Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulları’nda Üye ve Genel Sekreter olarak görev aldı. Galatasaray Spor Kulübü ve Büyük Kulüp Divan Heyeti Üyeliği de yapan Sadettin Atığ, Azerbaycan ve Bulgaristan Jokey Kulüpleri’nin kurucuları arasında yer aldı.

Merhumun cenazesi, 5 Haziran Pazar günü Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, İzmit Kocaeli Bağçeşme Mezarlığı'na defnedilecek.

Merhum Sadettin Atığ için, 5 Haziran Pazar günü saat 11.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü önünde tören düzenlenecek.



