Türkiye - İzlanda rekabetinde 13. randevu
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda yarın İstanbul’da karşılaşacağı İzlanda ile 13. randevuya çıkacak Milliler, 11’i resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 12 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
2 maç beraberlikle sonuçlanırken, Ay-Yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı. Yedisi İzlanda’da, 5’i Türkiye’de oynanan bu maçlarda İzlanda’nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak Haziran 2019’da Reykjavik’te oynanan maçı İzlanda 2-1 kazanmıştı.