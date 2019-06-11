Türkiye-İzlanda Polemiği Sosyal Medyaya Nasıl Yansıdı?

A Milli Futbol Takımımız Euro2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yapacağı maç için İzlanda'ya gitti. Kafile havalimanında 3 saati aşkın bekletilirken, milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'na basın açıklaması esnasında çirkin bir saldırı yapıldı.

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adbaint, The Brand Age Dergisi ile birlikte skandalın gündeme düştüğü 9 - 10 Haziran 2019 aralığını baz alarak hazırladığı raporda sosyal medya kullanıcılarının olayla ilgili paylaşımlarını ve konuşmalarını analiz etti.

Söz konusu milli değerlerimiz olunca sessiz kalamıyor, tek yürek oluyoruz. Saatlerce çeşitli aksaklıklar nedeniyle havaalanında bekletilen milli takımımıza yapılan saygısızlığa, kaptanlarımızdan Emre Belözoğlu’na gazetecilerle konuştuğu esnada bir genç tarafından uzatılan fırça da eklenince olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Türk sosyal medya kullanıcıları hem İzlanda’ya hem de başta İzlandalı olduğu düşünülen genç ile ilgili tepkilerini ve mizahi paylaşımlarını dile getirdi.

Twitter, Facebook, Instagram, haber siteleri, forumlar, bloglar gibi tüm mecraların dahil edildiği raporda toplam 77.799 adet paylaşım yapıldığı görülüyor. Bu paylaşımlardan 72 bin adeti Türkçe dilindeyken, diğer tüm diller 5 bin’lik hacme sahiptir.

Tüm paylaşımlarda yaşanan çirkin olay ile ilgili %92 oranında negatif içerikli paylaşım yapılırken, %7’lik pozitif paylaşımların ise kullanıcıların paylaştıkları mizahi içerikli tweetlerin etkisi ile oluştuğu görülüyor.

9 Haziran – 10 Haziran aralığında;

Olayla ilgili toplam konuşulma: 77.799

Pozitif bahsedilme: %7,7

Negatif bahsedilme: %92,3

Fırça gündeme oturdu!

Yapılan tüm paylaşımlarda tuvalet fırçası ile ilgili olan paylaşımların %37’lik dilimi oluşturduğu görülüyor. Söz konusu milli takım oyuncumuz ve ülkemize yapılan bir saygısızlık olunca sosyal medya kullanıcıları fırça ve fırçayı uzatan ile kalmıyor, İzlanda devlet başkanından kulüp oyuncularına, siyasi isimlerden İzlandalı vatandaşlara çok sayıda kişiye Twitter üzerinden yazılı tepkilerini dile getirdi.

Tüm paylaşımlar: 77.799

Fırça paylaşımları: 46.943

Türkiye’den Amerika’ya, Almanya’dan İngiltere’ye tepkiler dinmedi

Paylaşım yapan kullanıcıları incelediğimizde, konuşmaların %80 oranında erkek kullanıcılar tarafından yapıldığını, kadın kullanıcıların da konu hakkında %20 oranında paylaşım yaptığını görüyoruz. Ülkemizin ardından en çok paylaşım Amerika’dan yapılırken, iller bazında İstanbul ve Ankara ilk sıralarda yer alıyor.

Cinsiyet dağılımı

Erkek: %80

Kadın: %20

En çok paylaşım yapan ülkeler

Türkiye: 40.734

Amerika: 1.338

Almanya: 865

Fransa: 645

İngiltere: 616

Hollanda: 299

Pakistan: 114

En çok paylaşım yapılan iller

İstanbul: 17.581

Ankara: 2.376

İzmir: 1.943

Bursa: 923

Adana: 767

İzmit: 610

Antalya: 565

İğrenme duygusu ön planda

Paylaşımların duygu dağılımı incelendiğinde ise iğrenme hissi %72 ile ilk sırada yer alıyor. Tuvalet fırçası olayının oranın artışında etkisinin büyük olduğu görülüyor. İkinci sırada hüzün duygusu yer alırken, mizahi paylaşımlar nedeniyle sevinç %7’lik oranla üçüncü sırada yer alıyor.

Paylaşımların duygu dağılımı

İğrenme: %72.3

Hüzün: %9.1

Sevinç: %7.1

Öfke: %6.7

Korku: %2.9

Şaşkın: %1.8

En çok kullanılan kelimeler

En çok kullanılan kelimelerde saygısızlık, skandal, tuvalet fırçası, 6.5 saat, havaalanı gibi kelimelerin yanında Emre Belözoğlu başta olmak üzere, Milli Takım, Burak Yılmaz, Şenol Güneş isimleri ön plana çıkıyor.

En çok bahsedilen hesaplar

Sosyal medya kullanıcılarının hem kişisel tepkilerini göstermek hem de resmi bir tepki verilmesi için İzlandalı milli takım, İzlandalı siyasi isimler, TFF ve UEFA gibi hesaplarla etkileşime geçtiği görülüyor.

@footballiceland:1.400+

@TFF_Org: 550+

@UEFA: +540

@MilliTakımlar:480+

@futbolarena:450+

@katrinjak: 410+

@FIFAcom: 390+

@MFAIceland:380+

@MevlutCavusoglu: 370+

@PresidentISL: 330+

@Gazzetta_it:310+

@SPORTBILD: 310+

En çok kullanılan hashtag’ler

#TurksAreComingForIceland 9.700 adet paylaşımla en çok kullanılan etiket oluyor. #İzlanda ve #Iceland etiketleri 6.500 adet ile iki ve üçüncü sırada yer alırken, Fransa galibiyeti ile ilgili paylaşımlar ise #FransayıÜzdükÇünkü etiketi ile tabloda yer buluyor.

#TurksAreComingForIceland: 9700+

#İzlanda: 5500+

#Yavşakİzlanda: 1400+

#FransayıÜzdükÇünkü: 1000+

#Iceland: 1000+

#EmreBelözoğlu: 400+

#MilliTakım: 390+

En çok etkileşim alan paylaşımlar

Kullanıcıların olay hakkında en çok etkileşim aldığı paylaşımlara bakıldığında, en çok etkileşime sahip içeriklerin siyasi isimlerin, spor yorumcularının ve gazetecilerin hesaplarına ait içerikler olduğu görülüyor.



