Türkiye - İzlanda milli maçı kaç kaç bitti?

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 9'uncu maçında İzlanda ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan A Milli Takım, son maçlar öncesinde şampiyonaya gitmeyi garantiledi.

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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşılaştı. Milliler, İzlanda 0-0 berabere kalarak puanını 20 yaptı ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Milli Takım, grubun son maçında 17 Kasım Pazar günü Andorra'ya konuk olacak.

Ay-yıldızlılar, 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı yaşayacak. Milli Takım, tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki şampiyonalarda boy göstermişti.

Türkiye - İzlanda ilk 11'ler:

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.

İzlanda: Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, A. Skulason, B. Bjarnason, G. Sigurdsson, Traustason, Bödvarsson, Finnbogason, Sigthorsson



