Türkiye-İzlanda maçı öncesi nefesler tutuldu. Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'na gitmek isteyen Türkiye, İzlanda ile karşılaşacak. Tüm gözler bu akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Türkiye - İzlanda maçında olacak. A Milli Takım rakibinden bir puan alırsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Türkiye - İzlanda maçı öncesi Milli Takım'da sakatlık şoku yaşandı. Cenk Tosun yaşadığı sakatlığı nedeniyle İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemiyor.

Türkiye - İzlanda ilk 11'ler:

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.

İzlanda: Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, A. Skulason, B. Bjarnason, G. Sigurdsson, Traustason, Bödvarsson, Finnbogason, Sigthorsson

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. İki takım arasında oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Rekabette 13. randevu

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda yarın İstanbul’da karşılaşacağı İzlanda ile 13. randevuya çıkacak Milliler, 11’i resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 12 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, Ay-Yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı. Yedisi İzlanda’da, 5’i Türkiye’de oynanan bu maçlarda İzlanda’nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak Haziran 2019’da Reykjavik’te oynanan maçı İzlanda 2-1 kazanmıştı.

İngiliz hakem yönetecek

Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

Milli takımda, sakatlıkları süren kaptan Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantileyecek.

Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası’na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Türkiye’nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında Moldova’yı konuk edecek.

Türkiye’nin yer aldığı grupta yarın TSİ 22.45’te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.

Türkiye Milli Takım kadrosu

A Milli Takım’ın İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

İzlanda Milli Takım kadrosu

Hannes Halldorsson (Valur), Runar Alex Runarsson (Dijon), Ögmundur Kristinsson (AEL Larissa)

Hjörtur Hermannsson (Brondby), Sverrir Ingi Ingason (PAOK), Kari Arnason (Vikingur), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Jon Gudni Fjoluson (Krasnodar), Hördur Björgvin Magnusson (CSKA Moskva), Ari Freyr Skulason (Oostende), Gudlaugur Victor Palsson (Darmstadt)

Samuel Kari Fridjonsson (Viking), Mikael Neville Anderson (Midtjylland), Arnor Ingvi Traustason (Malmö), Birkir Bjarnason (Al-Arabi), Runar Mar Sigurjonsson (Astana), Aron Elis Thrandarson (Aalesund), Arnor Sigurdsson (CSKA Moskva), Gylfi Sigurdsson (Everton)

Jon Dadi Bödvarsson (Millwall), Kolbeinn Sigborsson (AIK), Vidar Örn Kjartansson (Rubin Kazan), Alfred Finnbogason (Augsburg)