2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam saat 20:00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Türkiye- İzlanda A Milli maçı için çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Müsabakaya gelecek seyircilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekiyor:

-Maç için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresinde İstanbul İl Spor Güvenlik Kurul kararı gereği belirtilen yollar kapatılacaktır:

Ali Sami Yen Spor Kompleksi kapatılacak yol ve alternatif güzergahlar;

1-Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark Otopark alanı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, Alternatif güzergah olarak; araç sürücüleri Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri - Tem Güney Yan Yol Bağlantı Yolunu kullanacaklardır.

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2-Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak,

Alternatif güzergah olarak; Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır.(Müsabaka güvenlik amirinin tedbirler kapsamında uygun görmesi halinde)

3-Vadi İstanbul'a giden yol 16.30 dan itibaren araç trafiğine kapatılacak,

Alternatif güzergah olarak; Tem Kuzey yan yolu kullanarak Ayazağa Vadi İstanbul ayrımını kullanacaklardır.

Alternatif güzergah olarak; Tem Kuzey yan yolu kullanarak Ayazağa Vadi İstanbul ayrımını kullanacaklardır.

Tüm yol kapama ve tedbirler saat 15:00'ten başlayacaktır.

-Stadyum kapıları saat 17:00' de açılacaktır.

-Stadyuma sadece TFF tarafından üretilen otopark kartına sahip araçlar alınacaktır. Stadyuma akredite otopark kartı olmayan araçlar alınmayacak olup, seyircilerimizin stadyuma toplu ulaşım kanallarını kullanarak gelmesini önemle rica ederiz.

-TFF Otopark kartlı araçların, Maslak yönünden stadyuma gelerek, araç girişinden stadyuma giriş yapması gerekmektedir.

-Güvenlik tedbirleri nedeni ile alınan karar gereği stadyuma pankart alınmayacak olup, sadece iki ülke bayrağı alınacaktır.

-Stadyumun Metro tarafından girişler sonrası meydanda, tribünlerde ve saha içinde, Milli Takımlar Sponsorları tarafından seyircilere yönelik çeşitli aktiviteler planlanmıştır.

-Engelli seyirci girişleri, stadyumun Batı vip 3 ve D10 no'lu kapıdan yapılacaktır.

-Seyircilerimiz stadyuma 2 güvenlik kontrolü ile giriş yapacaktır. 1.güvenlik kontrolünde, bilet kontrolü ve polis üst araması, 2.güvenlik kontrolünde ise turnike bilet okutma ve özel güvenlik tarafından üst araması yapılacaktır.

-Stadyuma alınması yasak maddeler: Alkol, Yanıcı-Yakıcı, Kesici-Delici maddeler; Pet şişe, Bozuk Para, Şart Aleti, Powerbank, Deodorant ve Parfüm Şişeleri, Kırtasiye Malzemeleri, Fotoğraf Makinası, Şemsiye, Kamera, Öz Çekim Çubukları, Elektronik Sigara, Kutular ve Şişeler, Dizüstü Bilgisayar, Lazer Işıkları, Düdük, Çakmak, Hakaret,Tehdit veya ayrımcılık içeren giyim eşyaları, Müsabaka Güvenlik Amiri'nin izin vermediği Gürültü Yapma Cihazları (megafon, korna, zil vb), Engelli hayvanları hariç evcil hayvanlar, Arnavutluk ve Türkiye Bayrağı dışında başka ülkelere ait bayraklar.

-Milli Takımımızın önümüzdeki dönemde yapacağı maçlarda sorun yaşanmaması adına, seyircilerimizin tribün merdivenlerinde durmaması, merdivenlerin boş bırakılmasına destek olması ve sahaya yabancı cisim atılmaması konusunda hassasiyet gösterilmesi önemle rica olunur.

-Acil durumlarda, tribünlerde bulunan "Seyirci Sağlık Odaları'ndaki acil müdahale görevlilerinden ilk yardım konusunda yardım alınabilinir. Ayrıca stadyum etrafında içerisinde yeterli miktarda ambülans görevlendirilmesi yapılmıştır.