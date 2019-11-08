Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'da Türkiye 9. maçında İzlanda ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız liderlik için çıkacağı dev mücadele öncesi heyecan dorukta. Şenol Güneş ve öğrencileri 19 puanla lider bulunduğu grubu zirvede tamamlamak için İzlanda'yı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. A Milli Takım gruptaki tek mağlubiyeti İzlanda deplasmanında almıştı.

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Tek mağlubiyet İzlanda!

Türkiye Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu tek mağlubiyetini İzlanda deplasmanında almıştı. Türkiye'nin 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. En yakın takipçimiz ise Fransa bizimle aynı puanda. 2 maçta toplam 4 puan aldığımız Fransa ise Moldova ve Arnavutluk ile karşılaşacak.



