Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'da Türkiye 9. maçında İzlanda ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız liderlik için çıkacağı dev mücadele öncesi heyecan dorukta. Şenol Güneş ve öğrencileri 19 puanla lider bulunduğu grubu zirvede tamamlamak için İzlanda'yı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. A Milli Takım gruptaki tek mağlubiyeti İzlanda deplasmanında almıştı.

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

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Tek mağlubiyet İzlanda!

Türkiye Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu tek mağlubiyetini İzlanda deplasmanında almıştı. Türkiye'nin 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. En yakın takipçimiz ise Fransa bizimle aynı puanda. 2 maçta toplam 4 puan aldığımız Fransa ise Moldova ve Arnavutluk ile karşılaşacak.

A Milli Takım kadrosu...

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

İzlanda Milli Takım kadrosu

KALECİ: Hannes Halldorsson (Valur), Runar Alex Runarsson (Dijon), Ögmundur Kristinsson (AEL Larissa)

DEFANS: Hjörtur Hermannsson (Brondby), Sverrir Ingi Ingason (PAOK), Kari Arnason (Vikingur), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Jon Gudni Fjoluson (Krasnodar), Hördur Björgvin Magnusson (CSKA Moskva), Ari Freyr Skulason (Oostende), Gudlaugur Victor Palsson (Darmstadt)

ORTA SAHA: Samuel Kari Fridjonsson (Viking), Mikael Neville Anderson (Midtjylland), Arnor Ingvi Traustason (Malmö), Birkir Bjarnason (Al-Arabi), Runar Mar Sigurjonsson (Astana), Aron Elis Thrandarson (Aalesund), Arnor Sigurdsson (CSKA Moskva), Gylfi Sigurdsson (Everton)

FORVET: Jon Dadi Bödvarsson (Millwall), Kolbeinn Sigborsson (AIK), Vidar Örn Kjartansson (Rubin Kazan), Alfred Finnbogason (Augsburg)



