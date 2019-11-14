Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 yolunda tarihi maçta İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin heyecanını canlı bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik canlı bahis kayıplarınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da.

Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda gösterdiği muhteşem performansla lider durumda bulunan Türkiye tarihinin en iyi jenerasyonlarından birini de yakaladı. Çoğunluğu Avrupa’nın en büyük liglerinde ve ekiplerinde oynayan bu kuşak son dünya şampiyonu Fransa’dan iki maçta aldığı 4 puanla potansiyelini fazlasıyla ortaya koydu. Bunu Euro 2020’ye katılarak taçlandırmak isteyen Ay-Yıldızlılar’ın önündeki son engel artık ezeli rakibimiz haline gelen İzlanda. Millilerimiz beraberlik halinde bile turnuva biletini cebine koyacak.

Kritik mücadelede en büyük kozu yine savunma hattı olan A Milliler’de Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral’ın yanı sıra Ozan Kabak ile Kaan Ayhan formunun zirvesinde. Hücumda ise Cengiz Ünder’e kavuşurken bu defa Cenk Tosun’dan kötü haber aldı. Son dönemde Everton’da yeniden süre almaya başlayan ve performansı yükselen golcü oyuncu İzlanda ve Andorra karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ayrıca orta saha İrfan Can ve Emre Belözoğlu’nun da sakatlığı bulunuyor.

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BU İSTATİSTİKLER ÖNEMLİ

- Türkiye H Grubu’nda evinde çıktığı 4 maçı da kazanırken bunların hiçbirinde gol yemedi.

- İki ülke arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 4’ünü İzlanda, 1’ini Türkiye kazandı.

- İzlanda H Grubu’nda çıktığı son iki deplasman maçını da 4 gol yiyerek kaybetti.

- İzlanda’nın H Grubu’nda çıktığı 8 maçın 7’sinde ilk yarıda gol oldu.

- Türkiye’nin H Grubu’nda çıktığı 8 maçın 5’inde ilk yarıda gol atıldı.

- Türkiye grupta çıktığı tüm maçlarda gol attı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan canlı oynanabilecek mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri büyük oranda Türkiye’den yana. Maçı kuponuna ekleyen üyelerin %33’e yakını karşılaşmanın Ay-yıldızlıların galibiyetiyle tamamlanacağını düşünüyor.

EVREN GÖZ’ÜN TERCİHİ DE MİLLİLER!

A Milli Takımımız tarihi bir maça çıkacak. Gruptaki performansımız düşünüldüğünde, bu karşılaşmanın favorisiyiz. Ancak ilk yarının temkinli geçeceği fikrindeyim. Bu yüzden ilk yarı 0, ikinci yarı 1 seçeneği ideal olacaktır. Ayrıca ilk yarı 1.5 gol altı ve toplamda 2-3 gol olur seçeneği kuponlarınızda yer bulabilir.