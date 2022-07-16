Ankara'nın ilk ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nde bugün yarı final heyecanı yaşanacak. 2018'de tarihinde ilk defa finale kalma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu başarıyı 2. kez elde etmek bugün sahaya çıkacak. Çeyrek finalde Tayland'ı 3-1'le eleyen Ay-Yıldızlılar yarı finalde, güçlü rakibi İtalya'yla karşılaşacak.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye yarı final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Türkiye-İtalya FIVB Milletler Ligi yarı final karşılaşması bugün oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak kritik maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final maçında Tayland’ı 3-1 mağlup ederek üst üste 4. kez adını yarı finale yazdırdı.

Milletler Ligi açılış maçında karşılaştık, 3-1 devirdik!

Millilerimiz, bu sezon İtalya'yla Milletler Ligi açılış maçında karşılaşmıştı. Ay-Yıldızlılar, eksik kadrosuyla Ankara'ya gelen İtalya'yı lig etabı 1. ayağında 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. Ancak bu kez Egonu başta olmak üzere İtalya final etabında yıldız oyuncularıyla boy gösterecek. İtalya ise çeyrek finalde Çin'i 3-1 geçti. Bu arada diğer yarı finalde Brezilya ile Sırbistan karşılaşacak.

İlk final 2018'de geldi

Filenin Sultanları, bu sezonki en büyük hedef olan; hem eylül ayındaki Dünya Şampiyonası'na hazırlık niteliği olan hem de dünya sıralamasına puan veren Milletler Ligi'nde üst üste 4. kez yarı finale kalmış, 2 kez de kürsüde yer almıştı. Ay-Yıldızlılar 2018'de gümüş, 2021'de bronz elde etmişti.

Altyapı Milliler'de 2 final daha var

Milletler Ligi'nde final için sahaya çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yanı sıra altyapı Milli takımlarımız da Avrupa Şampiyonası'nda aynı başarıyı yakalamak adına bugün sahaya çıkacak. İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda U21 Kadın Milli Takımımız, yarı finalde ev sahibi ülkeyle, Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda da U22 Erkek Milli Takımımız da yarı finalde Fransa'yla karşılaşacak. Final yolundaki 3 maç da TSİ 18.30'da başlayacak.

Filenin Sultanları'nın VNL final etabı kadrosu:

Cansu Özbay

Ebrar Karakurt

Meryem Boz

Hande Baladın

Tuğba Şenoğlu

Saliha Şahin

Meliha İsmailoğlu

İlkin Aydın

Eda Erdem Dündar

Zehra Güneş

Beyza Arıcı

Simge Aköz

Ayça Aykaç