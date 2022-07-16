Türkiye-İtalya voleybol maçı (CANLI)
Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nde Tayland’ı devirip yarı finale kalan Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi tarihinde 2. kez finale kalmak için mücadele veriyor. Ankara'da oynanacak yarı finalde Giovanni Guidetti yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, İtalya ile finalde Brezilya'nın rakibi olmak için kozlarını paylaşıyor. Türkiye-İtalya FIVB Milletler Ligi yarı final karşılaşmasının canlı skor takibi haberimizde.
Ankara'nın ilk ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nde bugün yarı final heyecanı yaşanıyor. Sırbistan’ı 3-1'lik skorla mağlup eden Brezilya, bu sonuçla finale yükselmeye hak kazanan ilk takım oldu. 2018'de tarihinde ilk defa finale kalma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu başarıyı 2. kez elde etmek sahada. Çeyrek finalde Tayland'ı 3-1'le eleyen Ay-Yıldızlılar, yarı finalde, güçlü rakibi İtalya'yla karşılaşıyor.
1. Set Sonucu: Türkiye 18-25 İtalya
Türkiye-İtalya voleybol maçı hangi kanalda?
Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Türkiye-İtalya FIVB Milletler Ligi yarı final karşılaşması bugün oynanıyor ve saat 18.30'da başladı. TRT 1'den naklen yayınlanan kritik maçın canlı skor takibi haberimizde.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final maçında Tayland’ı 3-1 mağlup ederek üst üste 4. kez adını yarı finale yazdırdı.
Milletler Ligi açılış maçında karşılaştık, 3-1 devirdik!
Millilerimiz, bu sezon İtalya'yla Milletler Ligi açılış maçında karşılaşmıştı. Ay-Yıldızlılar, eksik kadrosuyla Ankara'ya gelen İtalya'yı lig etabı 1. ayağında 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. Ancak bu kez Egonu başta olmak üzere İtalya final etabında yıldız oyuncularıyla boy gösterecek. İtalya ise çeyrek finalde Çin'i 3-1 geçti. Bu arada diğer yarı finalde Brezilya ile Sırbistan karşılaşacak.
İlk final 2018'de geldi
Filenin Sultanları, bu sezonki en büyük hedef olan; hem eylül ayındaki Dünya Şampiyonası'na hazırlık niteliği olan hem de dünya sıralamasına puan veren Milletler Ligi'nde üst üste 4. kez yarı finale kalmış, 2 kez de kürsüde yer almıştı. Ay-Yıldızlılar 2018'de gümüş, 2021'de bronz elde etmişti.
Filenin Sultanları'nın VNL final etabı kadrosu:
Cansu Özbay
Ebrar Karakurt
Meryem Boz
Hande Baladın
Tuğba Şenoğlu
Saliha Şahin
Meliha İsmailoğlu
İlkin Aydın
Eda Erdem Dündar
Zehra Güneş
Beyza Arıcı
Simge Aköz
Ayça Aykaç