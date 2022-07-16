Türkiye-İtalya voleybol maçı (CANLI)

Ankara'nın ilk ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nde bugün yarı final heyecanı yaşanıyor. Sırbistan’ı 3-1'lik skorla mağlup eden Brezilya, bu sonuçla finale yükselmeye hak kazanan ilk takım oldu. 2018'de tarihinde ilk defa finale kalma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu başarıyı 2. kez elde etmek sahada. Çeyrek finalde Tayland'ı 3-1'le eleyen Ay-Yıldızlılar, yarı finalde, güçlü rakibi İtalya'yla karşılaşıyor.

1. Set Sonucu: Türkiye 18-25 İtalya

Türkiye-İtalya voleybol maçı hangi kanalda?

Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Türkiye-İtalya FIVB Milletler Ligi yarı final karşılaşması bugün oynanıyor ve saat 18.30'da başladı. TRT 1'den naklen yayınlanan kritik maçın canlı skor takibi haberimizde.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final maçında Tayland’ı 3-1 mağlup ederek üst üste 4. kez adını yarı finale yazdırdı.

Milletler Ligi açılış maçında karşılaştık, 3-1 devirdik!

Millilerimiz, bu sezon İtalya'yla Milletler Ligi açılış maçında karşılaşmıştı. Ay-Yıldızlılar, eksik kadrosuyla Ankara'ya gelen İtalya'yı lig etabı 1. ayağında 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. Ancak bu kez Egonu başta olmak üzere İtalya final etabında yıldız oyuncularıyla boy gösterecek. İtalya ise çeyrek finalde Çin'i 3-1 geçti. Bu arada diğer yarı finalde Brezilya ile Sırbistan karşılaşacak.

İlk final 2018'de geldi

Filenin Sultanları, bu sezonki en büyük hedef olan; hem eylül ayındaki Dünya Şampiyonası'na hazırlık niteliği olan hem de dünya sıralamasına puan veren Milletler Ligi'nde üst üste 4. kez yarı finale kalmış, 2 kez de kürsüde yer almıştı. Ay-Yıldızlılar 2018'de gümüş, 2021'de bronz elde etmişti.

Filenin Sultanları'nın VNL final etabı kadrosu:

Cansu Özbay

Ebrar Karakurt

Meryem Boz

Hande Baladın

Tuğba Şenoğlu

Saliha Şahin

Meliha İsmailoğlu

İlkin Aydın

Eda Erdem Dündar

Zehra Güneş

Beyza Arıcı

Simge Aköz

Ayça Aykaç