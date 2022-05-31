Türkiye - İtalya voleybol maçı (CANLI)

Milli Takım sezonu kaldığı yerden devam ediyor. Pandemi sonrası geçen yaz, uzun bir sürenin ardından geri dönüş yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3.'lüğü sonrası ülkemizi temsil ettiği Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bize büyük heyecan yaşatmış, ardından Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanmıştı. Yaklaşık 8 aylık lig arası sonrası, Filenin Sultanları, yine yoğun bir program için bir araya geldi. Mayıs ayının ortasında kampa giren Ay-Yıldızlılar, 2022 sezonunu yine Milletler Ligi'yle açtı, sırasıyla Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları ve en büyük hedef olan Dünya Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Sezonun ilk rakibi İtalya

Başantrenör Guidetti'nin açıkladığı geniş kadroda bulunan oyuncular, bu farklı turnuvalarda mücadele edecek. Filenin Sultanları, 2022 sezonunu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası için önemi artan Milletler Ligi'yle açacak. Finallerin ilk kez Türkiye'de oynanacağı Milletler Ligi'nin 1. ayağı Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, biletlerin 1 saat içinde tükendiği Milletler Ligi ilk maçında bugün İtalya'yı ağırlıyor. Mücadele saat 18.30'da başladı ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşma ile ilgili detaylar haberimizde.

Ankara'daki finaller 13-17 Temmuz'da

Ankara, Brezilya ve Kanada'da mücadele edecek Filenin Sultanları her hafta 4 maç yapacak, sırasıyla; İtalya, Çin, Bulgaristan, Belçika, Brezilya, Sırbistan, Almanya, Güney Kore, Kanada, Hollanda, Japonya ve ABD'yle karşılaşacak. Puanlama sonunda ilk 8'e girecek takımlar çeyrek finale kalacak. 13-17 Temmuz tarihleri arasında çeyrek final, yarı final ve final heyecanı ise Ankara'da yaşanacak.

Milletler Ligi ilk haftasında Ankara’da oynanacak maçların programı da şu şekilde:

31 Mayıs Salı:

15.30 Tayland-Bulgaristan

18.30 Türkiye-İtalya

1 Haziran Çarşamba:

15.30 Belçika-Sırbistan

18.30 Çin-Hollanda

2 Haziran Perşembe:

13.00 Tayland-Sırbistan

16.00 Bulgaristan-Hollanda

19.00 Belçika-İtalya

3 Haziran Cuma:

13.00 Sırbistan-Bulgaristan

16.00 Hollanda-İtalya

19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran Cumartesi:

13.00 Tayland-Belçika

16.00 Çin-İtalya

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 Haziran Pazar:

13.00 Sırbistan-Hollanda

16.00 Tayland-Çin

19.00 Türkiye-Belçika