Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa düzenlenen FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda heyecan başlıyor. A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2005’ten bu yana yer aldığı organizasyonda ilk sınavını İtalya karşısında verecek. 2013’te gümüş, 2015’te bronz madalya kazanan, son iki şampiyonada da 5.’likte kalan Potanın Perileri yine kürsü için mücadele verecek. Ay-Yıldızlı ekibimizin en büyük hedeflerinden biri de, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota almak için sahaya çıkacak. Türkiye kotayı almayı başarırsa, 2012 Londra ve 2016 Rio’dan sonra üst üste 3. kez olimpiyatın yolunu tutmuş olacak.

Türkiye - İtalya maçı şifresiz saat kaçta, hangi kanalda?

Cair Center'da oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. Kritik maç NTV ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrı maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

İtalya toparlanma sürecinde

Şampiyonada açılışı galibiyetle yapmak isteyen coach Ceyhun Yıldızloğlu önderliğindeki millilerimiz, İtalya’yla en son 2015’teki şampiyonada karşılaşmış ve rakibini 54-53 mağlup etmişti. Avrupa deneyimi yüksek olan İtalya en son 1995’te kürsü yer almıştı. Daha sonra düşüş yaşayan İtalya 2015’teki 15.’likle en kötü şampiyonasını geçirmişti. 2017’de ise 7. sırada yer almıştı.

Holingsvorth kadrodan çıkartıldı

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden Kuanitra Holingsvorth, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. A Milli Takım'ın başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, önemli turnuvada şu isimlere görev verecek:

Bahar Çağlar, Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes, Işıl Alben, İnci Güçlü, Cansu Köksal, Asena Yalçın.

Millilere inanç tam

Türk basketbol camiası, kritik turnuva öncesi kadın basketbol takımına güvenini yineledi ve yanında olduklarının mesajını verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "A Milli Kadın Basketbol Takımı, federasyon olarak bizim gurur kaynağımız. İki kez olimpiyatlara gitmiş ve çok güzel başarılar yaşamış bir takım. Biz de her daim onların yanındayız" ifadelerini kullandı. TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, "Kadın Milli Takımımız iki kere Olimpiyatlara gitti. Hedefimiz üçüncü kez gitmek. Bunun için Avrupa Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmemiz lazım. İnşallah güzel bir turnuva geçireceğiz" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, "Çok özverili ve verimli bir süreç geçirdik. Tek hedefimiz olimpiyatlara gidecek sonucu elde etmek" diye konuşurken, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ve takım kaptanı Işıl Alben de her takımı yenecek güçte olduklarını ve en iyi performanslarını göstereceklerini dile getirdiler.

8 MAÇ OYNANACAK

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 8 maç oynanacak.

İlk günün programı şu şekilde:

13.00 İsveç - Karadağ

15.30 Fransa - Çekya

17.00 Macaristan - Slovenya

18.30 İngiltere - Litvanya

18.45 Rusya - Belçika

19.30 TÜRKİYE - İtalya

21.00 Ukrayna - İspanya

21.30 Belarus - Sırbistan