Türkiye - İtalya l Analiz

Ay-Yıldızlılar, Portekiz karşısında özellikle maçın 2. yarısında ortaya koydukları oyun ile ümit verseler de elenmekten kurtulamadık. 36 yaşındaki Burak Yılmaz’ın milli takım kariyerini sonlandırmasıyla beraber La Liga’da son zamanların formda ismi Enes Ünal için yeni bir fırsat doğdu.

İtalya, Kuzey Makedonya karşısında oyun üstünlüğünü yakalamasına rağmen aradığı golü bulamadı ve maçın uzatma dakikalarında yediği golle Dünya Kupası hayallerine veda etti. Morali düşük İtalya yeniden toparlanmak adına kazanmak isteyecekleri bir karşılaşmaya çıkacak.

Mücadelenin karşılıklı gollü geçmesi ve deplasman takımının 90 dakika sonunda kazanmasını bekleyebiliriz.