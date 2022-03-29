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Türkiye - İtalya l Analiz

Türkiye, hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu İtalya'yı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda konuk edecek. Milli Takım, İtalya’yı tarihinde ilk kez mağlup etmeye çalışacak.

29 Mart 2022, Salı 18:30 Son Güncelleme:
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Türkiye - İtalya l Analiz

Ay-Yıldızlılar, Portekiz karşısında özellikle maçın 2. yarısında ortaya koydukları oyun ile ümit verseler de elenmekten kurtulamadık. 36 yaşındaki Burak Yılmaz’ın milli takım kariyerini sonlandırmasıyla beraber La Liga’da son zamanların formda ismi Enes Ünal için yeni bir fırsat doğdu.

İtalya, Kuzey Makedonya karşısında oyun üstünlüğünü yakalamasına rağmen aradığı golü bulamadı ve maçın uzatma dakikalarında yediği golle Dünya Kupası hayallerine veda etti. Morali düşük İtalya yeniden toparlanmak adına kazanmak isteyecekleri bir karşılaşmaya çıkacak.

Mücadelenin karşılıklı gollü geçmesi ve deplasman takımının 90 dakika sonunda kazanmasını bekleyebiliriz.

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