Türkiye, EURO 2020 A Grubu 3. ve son maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye'nin İsviçre karşısında galibiyetten başka bir çaresi bulunmuyor. EURO 2020'de bir üst tur için tek şansımız, çok zor gözüken en iyi 3. takımlar arasına girmek. Bunun için de formül basit; İsviçre'yi farklı mağlup ederek averajımızı düzeltmek ve sonrasında diğer 3.'lerin durumuna bakmak. Gruptaki son puan durumuna göre İtalya 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Galler 4 puanla 2. ve İsviçre 1 puanla 3. sırada bulunuyor. Henüz puanı olmayan Milli Takım ise 4. sırada yer alıyor.

Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20 Haziran Pazar günü Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Türkiye İsviçre maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. TSİ 19.00'da başlayacak, TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?

Gruplarda ilk 2 takım ile en iyi 4 üçüncü adını bir üst tura yazdıracak. Milliler'in elbette işi zor ama ufak da olsa bir umut ışığı var. Artık sadece liderlik koltuğunu koruyacak 6 puanlı İtalya, aynı gün 4 puanlı Galler'i Roma'da ağırlayacak. Bizim, İsviçre'yi yenmekten başka çaremiz yok. -5 averajımız var ve en iyi 4 üçüncü arasına girmek için rakibimizi farklı mağlup etmemiz gerekiyor.

Farklı İsviçre galibiyeti...

Yine 24 takımla oynanan EURO 2016 finallerinde D Grubu'nda Hırvatistan ve İspanya yenilgileri sonrası işimiz son maça kalmıştı. Çekler'i 2-0 yenmemize rağmen -2 averajla tüm gruplardaki 6 üçüncü ülke arasında 5. olarak eve dönmüştük. Bu mucizeyi gerçekleştirme adına farklı İsviçre galibiyeti ve sonrasında diğer üçüncülerin ne yapacaklarına bakmaktan başka çaremiz yok.

Şenol Güneş, Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu ile özel olarak görüştü

Ay-Yıldızlılar'da İsviçre ile oynayacağımız karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş, Milli Takımımız'ın iki büyük yıldızı ile özel olarak görüştü. Kaptan Burak Yılmaz ve 10 numaramız Hakan Çalhanoğlu ile konuşan Güneş, İtalya ve İsviçre karşılaşmalarında diğer oyuncular gibi beklentilerin altında kalan iki yıldızını motive etmek adına harekete geçti.

Tecrübeli hocanın, "İkiniz de bu takımın hem liderlik anlamında hem de hücumdaki en önemli isimlerisiniz. Artık final maçına çıkıyoruz. Daha fazla sorumluluk alın ve gerçek futbolunuzu gösterin. Siz iyi olduğunuz zaman, bu mutlaka diğer oyuncuların performansına da etki edecektir. Size güveniyorum. Her şeyinizi ortaya koyun" dediği öğrenildi.

Türkiye İsviçre maçının hakemi Slavko Vincic

İsviçre karşılaşmasını Slovenyalı Slavko Vincic yönetecek. Vincic, daha önce 4 maçımızı yönetti. Türkiye, hazırlık maçlarında 2018'de İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendi, 2020'de Hırvatistan'la 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe , 2018'de Devler Ligi ön elemesinde Benfica ile 1-1, 2019'da da Galatasaray Kupa 1'in gruplarında Club Brugge'la golsüz berabere kaldı.

Umut Meraş'ın yerine Mert Müldür

Galler ile oynadığımız mücadelede sakatlanan Umut Meraş'ın yerine ikinci yarıda oyuna Mert Müldür girmişti. Umut'un tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, teknik heyetin de Mert'i bu maça hazırladığı öğrenildi. İtalya'da Sassuolo'da normalde sağ bek oynayan Mert'in, Rıdvan Yılmaz'ın önünde sol bekte birinci tercih olması bekleniyor.

Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 A Grubu puan durumu

1- İtalya / 6 puan

2- Galler / 4 puan

3- İsviçre / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

EURO 2020 A Grubu fikstürü

11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler: 0-2

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre: 3-0

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)