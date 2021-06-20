Türkiye İsviçre EURO 2020 maçı (CANLI)

Türkiye, EURO 2020 A Grubu 3. ve son maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye'nin İsviçre karşısında galibiyetten başka bir çaresi bulunmuyor. EURO 2020'de bir üst tur için tek şansımız, çok zor gözüken en iyi 3. takımlar arasına girmek. Bunun için de formül basit; İsviçre'yi farklı mağlup ederek averajımızı düzeltmek ve sonrasında diğer 3.'lerin durumuna bakmak. Gruptaki son puan durumuna göre İtalya 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Galler 4 puanla 2. ve İsviçre 1 puanla 3. sırada bulunuyor. Henüz puanı olmayan Milli Takım ise 4. sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 3: Millilerimiz geliştirdiği atakta, Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından vurduğu şut üsten dışarı çıktı.

Dakika 4: Milliler, İsviçre kalesini yoklamaya devam ediyor. Kaan Ayhan ceza sahası dışından nefis bir şut çekti ancak kaleci gole izin vermedi.

Dakika 6 GOL: İsviçre Seferovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. İsviçreli futbolcunun sol çaprazdan vurduğu şutta top kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu.

Dakika 16: Milliler gole çok yaklaştı. Mert Müldür'ün sol çaprazdan vurduğu sert şutta kaleci Sommer bir kez daha gole kalesini kapattı.

Dakika 26 GOL: İsviçre Xerdan Shaqiri'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı İsviçre'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: İkinci yarı oynanıyor.

Türkiye - İsviçre maçının ilk 11'leri

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak Yılmaz.

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber, Embolo, Shaqiri, Seferovic.





Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20 Haziran Pazar günü (Bu akşam) Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Türkiye İsviçre maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. TSİ 19.00'da başlayacak, TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.









Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?

Gruplarda ilk 2 takım ile en iyi 4 üçüncü adını bir üst tura yazdıracak. Milliler'in elbette işi zor ama ufak da olsa bir umut ışığı var. Artık sadece liderlik koltuğunu koruyacak 6 puanlı İtalya, aynı gün 4 puanlı Galler'i Roma'da ağırlayacak. Bizim, İsviçre'yi yenmekten başka çaremiz yok. -5 averajımız var ve en iyi 4 üçüncü arasına girmek için rakibimizi farklı mağlup etmemiz gerekiyor.

Farklı İsviçre galibiyeti...

Yine 24 takımla oynanan EURO 2016 finallerinde D Grubu'nda Hırvatistan ve İspanya yenilgileri sonrası işimiz son maça kalmıştı. Çekler'i 2-0 yenmemize rağmen -2 averajla tüm gruplardaki 6 üçüncü ülke arasında 5. olarak eve dönmüştük. Bu mucizeyi gerçekleştirme adına farklı İsviçre galibiyeti ve sonrasında diğer üçüncülerin ne yapacaklarına bakmaktan başka çaremiz yok.

Şenol Güneş, Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu ile özel olarak görüştü

Ay-Yıldızlılar'da İsviçre ile oynayacağımız karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş, Milli Takımımız'ın iki büyük yıldızı ile özel olarak görüştü. Kaptan Burak Yılmaz ve 10 numaramız Hakan Çalhanoğlu ile konuşan Güneş, İtalya ve İsviçre karşılaşmalarında diğer oyuncular gibi beklentilerin altında kalan iki yıldızını motive etmek adına harekete geçti.

Tecrübeli hocanın, "İkiniz de bu takımın hem liderlik anlamında hem de hücumdaki en önemli isimlerisiniz. Artık final maçına çıkıyoruz. Daha fazla sorumluluk alın ve gerçek futbolunuzu gösterin. Siz iyi olduğunuz zaman, bu mutlaka diğer oyuncuların performansına da etki edecektir. Size güveniyorum. Her şeyinizi ortaya koyun" dediği öğrenildi.

İsviçre'ye karşı ilk kez

A Milli Takımımız, EURO 2020'deki kader maçına Bakü'de taraftarımızın ve Azeri kardeşlerimizin desteğiyle İsviçre karşısında çıkacak. İsviçre ile 15 kez karşılaştık; 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldık. 21 gole karşılık kalemizde 20 gol gördük. Ancak son 4 maçtır hep yendiğimiz Kırmızı-Beyazlılar'a karşı şu anki kadromuzda bulunan 26 oyuncu da hiç onlara rakip olmadı. İsviçre ile son kapışmamızı, EURO 2008 finallerinde grup aşamasında yaptık ve 2-1 kazandık.

Kaleci Sommer oynuyor

Takımın en önemli yıldızı, kaptan Granit Xhaka. Arsenal'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha, İsviçre'nin saha içindeki lideri. Bu arada eşinin ikinci bebeklerini dünyaya getirmesi sebebiyle İtalya maçı sonrasında Almanya'ya giden kaleci Yann Sommer de kampa katıldı ve Ay-Yıldızlılar’a kalede olması bekleniyor.

Türkiye İsviçre maçının hakemi Slavko Vincic

İsviçre karşılaşmasını Slovenyalı Slavko Vincic yönetecek. Vincic, daha önce 4 maçımızı yönetti. Türkiye, hazırlık maçlarında 2018'de İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendi, 2020'de Hırvatistan'la 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe , 2018'de Devler Ligi ön elemesinde Benfica ile 1-1, 2019'da da Galatasaray Kupa 1'in gruplarında Club Brugge'la golsüz berabere kaldı.

Umut Meraş'ın yerine Mert Müldür

Galler ile oynadığımız mücadelede sakatlanan Umut Meraş'ın yerine ikinci yarıda oyuna Mert Müldür girmişti. Umut'un tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, teknik heyetin de Mert'i bu maça hazırladığı öğrenildi. İtalya'da Sassuolo'da normalde sağ bek oynayan Mert'in, Rıdvan Yılmaz'ın önünde sol bekte birinci tercih olması bekleniyor.

Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 A Grubu puan durumu

1- İtalya / 6 puan

2- Galler / 4 puan

3- İsviçre / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

EURO 2020 A Grubu fikstürü

11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler: 0-2

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre: 3-0

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)