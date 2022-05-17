Avrupa Şampiyonası finallerinde U17 Milli Futbol Takımımız, ilk maçında İspanya ile karşılaşıyor. Geleceğin A Milli adayı 2005 jenerasyonumuz, ülkemize İsrail'den kupayla dönmenin hayalini kuruyor. Kadromuzun yarısı, yurt dışından ve Almanya ağırlıklı. Fenerbahçe 'den Arda Güler ve Bayern Münih'ten Kenan Yıldız gibi iki önemli yaratıcı orta sahadan yoksun olarak finallerde boy gösterecek Milliler'de hedef turnuvaya galibiyetle başlamak. Grubun diğer maçında Belçika ile Sırbistan Haberfeld Stadı'nda karşı karşıya geldi, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Türkiye - İspanya U17 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tel Aviv'de Ness Ziona Municipal'de bu akşam saat 20.00'de başlayacak Türkiye - İspanya U17 maçı TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşma ile ilgili detaylar haberimizde olacak.

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Dario Bel yönetecek. Dario Bel'in yardımcılıklarını Luka Pusic ve Isaac Elias Bashevkin yaparken, müsabakanın dördüncü hakemi Christian Petru Ciochirca olacak.

U17 Milli Takımımızın UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül ( Galatasaray A.Ş.), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Selçuk Rinal (FC St.Pauli), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Semih Kara (VfB Stuttgart), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Ali Eren Ersungur (TSG Hoffenheim)

Forvet: Halil Özdemir (KV Mechelen), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Engin Poyraz Efe Yıldırım ( Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Soykan Başar