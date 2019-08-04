Türkiye - İspanya maç sonucu: 53-57

Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, şampiyonluk adına finalde İspanya ile karşı karşıya geldi.

e 7:43 kala Furkan Haltalı'nın sayısıyla skoru 6-1'e getirdik. Milliler, 4:09 kala da Ömer Can İlyasoğlu'nun turnikesiyle skoru 12-4 yaptı. Sonrasında Garuba ve Aldama ile sayılar bulan İspanya, 1:28 kala farkı azaltarak skoru 13-11'e getirdi. Milli Takımımız, kalan bölümde skoru koruyarak ilk çeyreği 16-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Milliler, 8:19 kala 21-13'lük üstünlüğü elde etti. Sonrasında yine Aldama ve Garuba ile etkili olan İspanya 4:45 kala skoru 23-21 yaptı. Kalan bölümde Mustafa Kurtuldum ve Ömer Küçük ile kritik sayılar bulan Ay-Yıldızlılar, ilk yarıyı 31-23 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Alperen Şengün'ün etkili oyunuyla Milli Takımımız, 5:54 kala farkı çift hanelere çıkardı: 39-29. Son bölümde özellikle serbest atış çizgisinde elde ettiği şansları değerlendiremeyen Millilerimiz, rakibinin geri dönüşünü engelleyemedi ve üçüncü çeyrek fark azalarak 43-42 üstünlüğümüzle sona erdi.

Son çeyreğin başında İspanya, Aldama ile üçlüğü bulup 43-45'lik üstünlüğü yakaladı. İspanya'nın 2 sayılık üstünlüğü çeyreğin büyük bölümünde sürerken Milli Takımımız, hücumda yaşadığı sıkıntıyla rakibine karşılık vermekte zorlandı ve İspanya, karşılaşmadan 53-57'lik skorla galip ayrıldı.

İspanya, bu sonuçla şampiyonluğa ulaşırken Millilerimiz, turnuvayı ikinci olarak gümüş madalya ile tamamladı.