Türkiye - İspanya (CANLI)

Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, İspanya ile finalde şampiyonluk adına mücadele veriyor. Türkiye - İspanya maçının detayları ve canlı anlatımı haberimizde... Maç başladı.

04 Ağustos 2019, Pazar 21:19 Son Güncelleme:
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Türkiye - İspanya (CANLI)

Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, şampiyonluk adına finalde İspanya ile karşı karşıya geliyor. 

Milliler, yarı finadle Slovenya'yı 72-64 mağlup ederek finale yükselmeyi başarırken İspanya da Yunanistan'ı 70-54 geçerek rakibimiz olmayı başarmıştı. 

Maç başladı.

Milli Takımımız, maça iyi başlayan taraf oldu ve 7:43 kala Furkan Haltalı'nın sayısıyla skoru 6-1'e getirdik.

Türkiye – İspanya finali hangi kanalda?

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda final heyecanı yaşayan millilerimizin karşılaşması TRT Spor’dan canlı yayınla ekranlara geliyor. 

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