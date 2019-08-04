Türkiye - İspanya (CANLI)

Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, şampiyonluk adına finalde İspanya ile karşı karşıya geliyor.
Milliler, yarı finadle Slovenya'yı 72-64 mağlup ederek finale yükselmeyi başarırken İspanya da Yunanistan'ı 70-54 geçerek rakibimiz olmayı başarmıştı.
Maç başladı.
Milli Takımımız, maça iyi başlayan taraf oldu ve 7:43 kala Furkan Haltalı'nın sayısıyla skoru 6-1'e getirdik.
Türkiye – İspanya finali hangi kanalda?
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda final heyecanı yaşayan millilerimizin karşılaşması TRT Spor’dan canlı yayınla ekranlara geliyor.