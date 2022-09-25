21-25 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye İsmail Akbal Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri bugün sona erdi. Bine yakın sporcunun yarışmasıyla rekor katılım sayısına ulaşan Milli Takım Seçmeleri seyirciler tarafından da yoğun ilgi gördü. Kurtköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda tribünler doldu. Yoğun ilgi gören seçmelerde Kemal Taşhan’a desteklerinden ötürü plaket verildi. Eski Bakan, sporla da yakından ilgilenen Kürşad Tüzmen de yarışmayı yerinden takip etti.

'Katılımcı sayısında rekor kırdık'

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt da FANATİK'e önemli açıklamalar yaptı. Hem vücut geliştirmede hem de biek güreşinde yarışmacı katılım sayılarında görev süremizde oldukça yoğun rakamlara ulaştık. Bugüne kadar düzenlenmiş şampiyonalar içinde en çok katılımcının iştirak ettiği bir yarışma oldu. 850 sporcumuz yarıştı. Bu da bizi sevindiriyor. Dünya Federasyonu'nun sikleti olan Atletik Fizik kategorisi gençlerimiz arasında en çok rağbet gören dal. Bu yarışın bizim için farklı bir anlamı daha var. Yakın tarihte kaybettiğimiz eski milli sporcumuz İsmail Akbal adına düzenledik. Hep beraber bu işi ileriye götürmek istiyoruz. Uluslaratası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFFB) görüştüğümüz projelerimiz var. Sponsor olarak sıkıntılarımız var. Hardline yerli ürünümüz, bize bu konuda sonsuz destekleri var. Bugüne kadar ne destek istediysek hep yanımızda oldular. Amacımız sektöre hizmet eden tüm kurumları yanımızda görmek" dedi.

'Şampiyonların tercihi dedik, Trabzonspor 'un yanındayız'

Yarışmada plaket alan Kemal Taşhan da "2003 yılından bu yana vücut geliştirme sporunun ana sponsoruyuz. İnsanlarda kas gelişimi oldukça hayatlarının daha verimli geçtiğini fark etti. Böylece sadece vücutlarını değil aslında akıllarını da geliştiriyorlar. Bu konuda bilinç arttıkça bütün spor branşlarına ilgi artıyor. Biz de bu ilgiyi en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz, destekliyoruz. Bizim sloganımız 'Şampiyonların tercihi'. Şu anda da Trabzonspor'un sponsoru olarak yanlarında yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Bilimsel anlamda bilgiye erişim...'

Academy'den Profesör Doktor Emin Kafkas da röportajımıza şu sözlerle nokta koydu: "Biz birçok spor branşına destek oluyoruz. Bizim misyonumuz sportif ortama katılan herkesin bilimsel anlamda bilgiye erişimini sağlamak. Vücut Geliştirme sporu bizim lokomotifimiz. Bu spor da aslında 100 yılı aşkın süredir var. Özellikle 60'lardan sonra ABD'de de ciddi bir ivme kazandı. Pandemiden sonra da ülkemizde artış eğilimi var. Herkes sağlığını korumaya çalışıyor. Aynı zamanda estetik unsurlara da dayanıyor. Cİnsiyetçiliğin de önüne geçildi. Bizler de bilimsel açıdan destek oluyoruz."