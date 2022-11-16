Türkiye İskoçya TRT 1 şifresiz canlı izle (Milli maç canlı yayın)

Türkiye İskoçya milli maçı Diyarbakır'da oynanıyor. A Milli Takımımız, özel maçta İskoçya ile kozlarını paylaşıyor. Diyarbakır'ın tarihinde ilk kez Ay-Yıldızlılar’a ev sahipliği yaptığı müsabaka teknik direktör Stefan Kuntz'un gençleri görmek isteyeceği bir maç oluyor. Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati düdük çalıyor. Kastrati’nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler. A Milliler, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep’te Çekya ile karşılaşacak.

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Türkiye-İskoçya maçı hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan ve bu akşam saat 20.00'de başlayan Türkiye-İskoçya maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Visar Kastrati'nin yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de.

TRT 1 güncel uydu frekans bilgileri neler?

Bu karşılaşmayı daha kaliteli ve kesintisiz izlemek için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 Biss Key ayarı nasıl yapılır?

1. TRT1'i açtığınızda şifreleme problemiyle karşılaşan kullanıcıların

TRT 1 Biss Key bilgilerini girmeleri gerekecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.

2. Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.

3. Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

4. Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.

TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)

Biss TP: 11919/24444 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

5. Şifreyi kaydedip (Kaydet, Tamam, Save veya OK) menüden çıkın.

6. Şifreyi kaydettiğiniz halde yine izleyemiyor ve hâlâ 'kanal şifreli' gibi bir uyarı ile karşılaşıyorsanız uydu alıcınızı kapatıp açın.

7. Eğer alıcınız hala şifreyi çözemiyorsa lütfen cihazınızı satın aldığınız yetkili servisten destek isteyin.

TRT 1 Biss Şifresi;

Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)

Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)

Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 "SIFIR" Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)

Türkiye-İskoçya ilk 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Cenk Özkaçar, Çağlar, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Cengiz, Cenk Tosun.

İskoçya: Gordon, Tierney, Jack Hendry, Hanley, Robertson, McTominay, Gilmour, McGinn, Ryan Fraser, Armstrong, Dykes.

Kuntz yönetiminde 13. müsabaka

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 13. maçına İskoçya karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 14 gol gördü.

İskoçya ile 62 yıl sonra 2. buluşma

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960’ta Ankara’da oynandı. Özel maçı, Türkiye 4-2 kazandı. Ay-Yıldızlı ekibin golleri Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol’dan geldi.

İki eksik var

Ay yıldızlı ekipte Emre Mor sakatlığı, Merih Demiral da kulübü Atalanta’nın talebi üzerine aday kadrodan çıkarıldı. Arda Güler, Emirhan İlkhan, Tayyip Talha ve Samet Akaydın, teknik direktör Stefan Kuntz’tan ilk kez şans bekleyecek isimler.

611. maça çıkıyoruz

A Milli Futbol Takımı, İskoçya maçıyla tarihinde 611. kez sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333’ü resmi, 277’si özel, toplam 610 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.

Arda Güler oynarsa tarihe geçecek

Fenerbahçe ’de adından sıkça söz ettiren Arda Güler, A Milli Futbol Takımımız’da da tarihe geçmeye hazırlanıyor. Arda Güler, Diyarbakır’da oynanacak özel maçta forma giymesi durumunda adını Türk futbol tarihine yazdıracak. Genç yıldız, milli formayı giyerse 17 yıl 8 ay 22 günlükken Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçirecek, 1959 yılı sonrası milli formayı en genç giyen 5. isim olacak. Arda Güler, İspanya Ligi ekiplerinden Getafe’de forma giyen Enes Ünal’ı geride bırakarak 5. sıraya yükselecek. Enes Ünal, 17 yıl 10 ay 21 günlükken milli formayı giymişti. Listenin ilk sırasında ise Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin bulunuyor. Nuri hoca, milli formayı ilk kez 17 yaş 1 ay 3 günlükken giymişti.

Dorukhan’dan takıma ziyaret

Sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve A Milli Takım kafilesine katılamayan Trabzonspor ’un başarılı ismi Dorukhan Toköz de Riva’da arkadaşlarını ziyaret etti. Arkadaşlarıyla bir sürevakit geçiren veİskoçya maçı öncesinde başarılar dileyen Dorukhan, daha sonra kamptan ayrıldı.

Gaziantep’te Milli alarm

Gaziantep’te oynanacak olan Türkiye-Çekya maçı öncesi Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda koltuk yenileme, bakım, temizlik ve diğer çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmalar ve son hazırlıklar hakkında bilgi veren Kalyon Stadı Müdürü Vahdettin Balsu, “Yaklaşık 20 yıllık aranın ardındanA Milli Futbol Takımı’nı şehrimizdeve stadımızda ağırlayacağız. Bu durum bizim için çok büyük bir onur. Bu çerçevede tribünlerde bazı koltukların değişimi yapıldı. Tüm koltukların ve tribünlerin temizliği yapılıyor” dedi.