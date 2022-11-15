Dünya Kupası için futbola verilen arada iki özel maç yapacak olan Milli Takım, İskoçya ile karşılaşacak. Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati düdük çalacak. Kastrati’nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep’te Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak ve yarın akşam saat 20.00'de başlayacak Türkiye-İskoçya maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Visar Kastrati'nin yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Türkiye-İskoçya muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Samet, Eren, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Cenk

İskoçya: Gordon, Ferguson, Patterson, Tierney, McGinn, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, Christie, Fraser

Kuntz yönetiminde 13. müsabaka

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 13. maçına İskoçya karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 14 gol gördü.

İskoçya ile 62 yıl sonra 2. buluşma

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960’ta Ankara’da oynandı. Özel maçı, Türkiye 4-2 kazandı. Ay-Yıldızlı ekibin golleri Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol’dan geldi.

İki eksik var

Ay yıldızlı ekipte Emre Mor sakatlığı, Merih Demiral da kulübü Atalanta’nın talebi üzerine aday kadrodan çıkarıldı. Arda Güler, Emirhan İlkhan, Tayyip Talha ve Samet Akaydın, teknik direktör Stefan Kuntz’tan ilk kez şans bekleyecek isimler.

611. maça çıkıyoruz

A Milli Futbol Takımı, İskoçya maçıyla tarihinde 611. kez sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333’ü resmi, 277’si özel, toplam 610 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.

Arda Güler oynarsa tarihe geçecek

Fenerbahçe ’de adından sıkça söz ettiren Arda Güler, A Milli Futbol Takımımız’da da tarihe geçmeye hazırlanıyor. Arda Güler, Diyarbakır’da oynanacak özel maçta forma giymesi durumunda adını Türk futbol tarihine yazdıracak. Genç yıldız, milli formayı giyerse 17 yıl 8 ay 22 günlükken Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçirecek, 1959 yılı sonrası milli formayı en genç giyen 5. isim olacak. Arda Güler, İspanya Ligi ekiplerinden Getafe’de forma giyen Enes Ünal’ı geride bırakarak 5. sıraya yükselecek. Enes Ünal, 17 yıl 10 ay 21 günlükken milli formayı giymişti. Listenin ilk sırasında ise Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin bulunuyor. Nuri hoca, milli formayı ilk kez 17 yaş 1 ay 3 günlükken giymişti.

Dorukhan’dan takıma ziyaret

Sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve A Milli Takım kafilesine katılamayan Trabzonspor ’un başarılı ismi Dorukhan Toköz de Riva’da arkadaşlarını ziyaret etti. Arkadaşlarıyla bir sürevakit geçiren veİskoçya maçı öncesinde başarılar dileyen Dorukhan, daha sonra kamptan ayrıldı.

Gaziantep’te Milli alarm

Gaziantep’te oynanacak olan Türkiye-Çekya maçı öncesi Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda koltuk yenileme, bakım, temizlik ve diğer çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmalar veson hazırlıklar hakkında bilgi veren Kalyon Stadı Müdürü Vahdettin Balsu, “Yaklaşık 20 yıllık aranın ardındanA Milli Futbol Takımı’nı şehrimizdeve stadımızda ağırlayacağız. Bu durum bizim için çok büyük bir onur. Bu çerçevede tribünlerde bazı koltukların değişimi yapıldı. Tüm koltukların ve tribünlerin temizliği yapılıyor” dedi.