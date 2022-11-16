Türkiye - İskoçya maçı iddaa oranları

Uluslar Ligi'nin haziran fikstürünü 4'te 4 ile geçen A Milliler, eylül ayında Lüksemburg'la berabere kalıp Faroe Adaları'na yenilince moralleri biraz bozmuştu ama yine de C Ligi 1. Grup'ta lider olup B Ligi'ne yükselmeyi başardık. Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Arda Güler ve Emirhan İlkhan ilk kez aday kadroda kendilerine yer buldu. Daha önce çağrı alıp forma şansı bulamayan Kayserisporlu Onur Bulut, Valencia'dan Cenk Özkacar, Fenerbahçe 'den İsmail Yüksek ve Trabzonspor 'dan Umut Bozok oyuncu havuzuna dahil olup İskoçya karşısında forma bekleyen isimlerden bazıları... TD Stefan Kuntz, "Kötü sonuçların ardından iyi dersler çıkardık. Tek hedefimiz, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde en iyi sonuçları elde etmek..." dedi. Kuntz'un İskoçya maçı sonrası karşılaşacağımız Çekya mücadelesini de düşünüp farklı 11'ler denemesi şaşırtmaz. Sol bekte Eren Elmalı ya da Ferdi Kadıoğlu, orta alanda Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan, hücumda Cengiz Ünder ile Enes Ünal formaya yakın oyuncular...

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve Ermenistan'ı geçip A Ligi'ne yükselen İskoçya'nın aday kadrosunda Celtic oyuncuları yer almıyor. Celtic çok önceden Avustralya'da bir turnuvaya katılacağını onayladığı için, milli takıma oyuncu göndermeme kararı aldı. Sağ/Sol bek alternatiflerinden Anthony Ralston ve Greg Taylor, orta alandan David Turnbull ile Callum McGregor kadroda yok. A Milli Takımımız ile oynayacakları maç için ilk açıklanan kadroda yer alan Nathan Patterson (sağ bek), Kenny McLean (orta saha) ve Che Adams (forvet) ülkemize gelmedi. TD Steve Clarke yerlerine yeni isim de davet etmedi. Sağ bekte 19 yaşındaki Calvin Ramsay (Liverpool) oynayacak. Sol bekte kaptan Andrew Robertson'ı izleyeceğiz. Che Adams'ın yokluğunda gole en yakın ismin Lyndon Dykes olması bekleniyor. Dykes'a Ryan Christie destek verecektir. Orta alanda Scott McTominay, John McGinn ve Lewis Ferguson üçlüsünü bir arada görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız'ın Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı 12 maçın 9'u "2.5 ÜST" bitti.

- İskoçya son 15 maçta sadece 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. (10 galibiyet - 3 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu! %33'lük kesim Diyarbakır'da oynanacak hazırlık maçında Bizim Çocuklar'ı galibiyete yakın görüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.