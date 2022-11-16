Türkiye - İskoçya maçı (CANLI)

Dünya Kupası için futbola verilen arada iki özel maç yapacak olan Milli Takım , İskoçya ile karşılaşıyor. Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati düdük çalıyor. Kastrati’nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler. A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep’te Çekya ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın ilk yarısı oynanıyor.

6' Hakan Çalhanoğlu uzaklardan vurdu, kaleci Gordon kornere çeldi.

7' Hakan bu sefer daha uzaktan şansını denedi, Gordon sektirdi, dönen topa Cenk vurdu, auta gitti. Cenk için ofsayt bayrağı da havada.

17' Orkun savunma arkasına sarkan Cengiz'i gördü, Cengiz sağ çaprazdan vurdu, korner.

DİREK!

18' İrfan Can ortaladı, Ozan Kabak kafayı vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü.

31' McGinn gelişine ceza yayının üzerinden şansını denedi ancak top çerçeveyi bulmadı.

ÇOK NET KAÇTI!

37' Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna giren Eren Elmalı savunmanın arkasına sarktı ve ceza alanı sol çaprazında kaleci Gordon'la karşı karşıya kaldı, şutunda 39 yaşındaki kaleci gole izin vermedi.

GOL!

40' Hakan serbest vuruşta ortaladı, Ozan Kabak ceza sahasında iyi yükseldi, kafayı vurdu ve Millilerimiz 1-0 öne geçti. Genç stoper 18. dakikada da direğe takılmıştı.

45' Orta alanda kazandığımız topta Cengiz rakip kaleye doğru hareketlendi, ceza alanına girmeden çok iyi vurdu ancak top az farkla dışarda.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

49' Cengiz Ünder sağ kanattan harika taşıdı, ceza alanına girdi, kalecinin sağına doğru yerden bıraktı.

53' Cenk Tosun, Cengiz gibi sağ kanattan ceza alanına girdi, rakibinden sıyrıldı, vurdu ancak dışarda.

62' McGinn sol kanattan geldi, ceza alanına girdi, çaprazdan uzak köşeye vurdu ve farkı 1'e indirdi: 2-1.

77' Enes Ünal sağ çaprazdan vurdu, Gordon başarılı.

Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Türkiye-İskoçya maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Visar Kastrati'nin yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Türkiye-İskoçya 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Cenk Özkaçar, Çağlar, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Cengiz, Cenk Tosun.

İskoçya: Gordon, Tierney, Jack Hendry, Hanley, Robertson, McTominay, Gilmour, McGinn, Ryan Fraser, Armstrong, Dykes.