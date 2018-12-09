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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun yeni adı: Sağırlar Spor Federasyonu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun 5. Mali Genel Kurulu yapıldı ve verilen önergeyle federasyonun isminin Sağırlar Spor Federasyonu şeklinde değiştirilmesi de kabul edildi.

09 Aralık 2018, Pazar 07:48
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun yeni adı: Sağırlar Spor Federasyonu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun 5. Mali Genel Kurulu yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapılan genel kurula, 200 delegenin 120’si katıldı.

Genel kurulda verilen önergeyle federasyonun isminin Sağırlar Spor Federasyonu şeklinde değiştirilmesi de kabul edildi.

İsim değişikliğinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanması gerektiği belirtildi. 

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