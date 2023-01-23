Türkiye İlk eFIBA Turnuvası’nda Yarı Finalde
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve ESL FACEIT Grup (EFG) tarafından ilk defa gerçekleşmekte olan FIBA'nın resmi NBA® 2K23 turnuvası eFIBA 1’inci Sezonu’nda konferans grup maçları tamamlandı. Türkiye grubunda oynadığı 5 maçın 5’ini de kazanarak Avrupa konferansında final turuna yükseldi.
Dünyanın dört bir yanından 30 ulusal federasyonun katıldığı NBA2K23'teki ilk eFIBA 1’inci Sezonu’nda mücadele eden takımlar 6 konferansta, 20-22 Ocak tarihleri arasında grup maçlarını oynadı.
Avrupa konferansında mücadele eden Türkiye’nin A Grubu’nda aldığı sonuçlar şu şekilde:
Büyük Britanya 51 – 60 Türkiye
Türkiye 132 – 41 Ukrayna
Türkiye 58 – 43 Fransa
Letonya 50 – 87 Türkiye
İtalya 56 – 65 Türkiye
Alınan sonuçlar sonunda, Avrupa konferansı A Grubu lideri Türkiye ile ikincisi Fransa, B Grubu’ndan ise lider İspanya ve ikinci Portekiz final turunayükseldi.
Bölgesel finaller ise 24-25 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olup Avrupa konferansı finallerinin maç programı şu şekilde:
25 Ocak 2023, Çarşamba
19.45 Türkiye – Portekiz (yarı final)
20.45 İspanya – Fransa (yarı final)
22.00 Final
Tüm turnuva Twitter, Instagram ve TikTok'taki eFIBA_official kanallarında mevcut olup, Afrika, Amerika (Kuzey ve Güney), Asya (Orta Doğu ve Güney Doğu Asya) ve Avrupa'daki her bölgesel etkinlik internet sitesinden takip edilebilmektedir. Yayınlar FIBA üzerinden Twitch ve YouTube kanallarından canlı olarak yapılmaktadır.