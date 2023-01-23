Türkiye İlk eFIBA Turnuvası’nda Yarı Finalde

Dünyanın dört bir yanından 30 ulusal federasyonun katıldığı NBA2K23'teki ilk eFIBA 1’inci Sezonu’nda mücadele eden takımlar 6 konferansta, 20-22 Ocak tarihleri arasında grup maçlarını oynadı.

Avrupa konferansında mücadele eden Türkiye’nin A Grubu’nda aldığı sonuçlar şu şekilde:

Büyük Britanya 51 – 60 Türkiye

Türkiye 132 – 41 Ukrayna

Türkiye 58 – 43 Fransa

Letonya 50 – 87 Türkiye

İtalya 56 – 65 Türkiye

Alınan sonuçlar sonunda, Avrupa konferansı A Grubu lideri Türkiye ile ikincisi Fransa, B Grubu’ndan ise lider İspanya ve ikinci Portekiz final turunayükseldi.

Bölgesel finaller ise 24-25 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olup Avrupa konferansı finallerinin maç programı şu şekilde:

25 Ocak 2023, Çarşamba

19.45 Türkiye – Portekiz (yarı final)

20.45 İspanya – Fransa (yarı final)

22.00 Final

Tüm turnuva Twitter, Instagram ve TikTok'taki eFIBA_official kanallarında mevcut olup, Afrika, Amerika (Kuzey ve Güney), Asya (Orta Doğu ve Güney Doğu Asya) ve Avrupa'daki her bölgesel etkinlik internet sitesinden takip edilebilmektedir. Yayınlar FIBA üzerinden Twitch ve YouTube kanallarından canlı olarak yapılmaktadır.



