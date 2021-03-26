Türkiye ile Norveç ile 10. randevuda

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936’da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4’ünü Türkiye, 3’ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Bu müsabakalarda Türkiye’nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.
Son maçı Türkiye kazandı
Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007’de Oslo’da oynadı.
2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci’nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası’na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.
Türkiye-Norveç maçları
Türkiye ile Norveç A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Tarih Yer Organizasyon Sonuç
17.11.2007 Oslo Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-1
28.03.2007 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2
15.08.2001 Oslo Özel 1-1
23.02.2000 İstanbul Özel 0-2
10.11.1993 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1
28.04.1993 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-3
29.10.1961 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1
01.06.1961 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-0
03.08.1936 Berlin Olimpiyat Oyunları 0-4
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
İSTANBUL (AA)