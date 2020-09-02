Türkiye ile Macaristan kaç kez karşılaştı? Resmi maçlarda tek yenilgi...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki rakibi Macaristan ile tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, oynadığı 12 maçta 4 galibiyet ve 6 yenilgi aldı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 6’sı resmi ve 6’sı özel olmak üzere oynanan 12 maçta, Macaristan’ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 12 maçtan 4’ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 6 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye’nin toplam 15 golüne, Macaristan 25 golle yanıt verdi.
Resmi maçlarda tek yenilgi
Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.
1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda Budapeşte’de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul’da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.
2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul’da ise 3-0 galip geldi.
2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Budapeşte’te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye’ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul’daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.
Macarlar’dan farklı galibiyet
Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı. Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan’a 6-0 yenildi.
acaristan B Milli Takımı ile 2 maç
A Milli Futbol Takımı, Macaristan’ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.
Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1’lik skorlarla yitirdi.
Maçlar
Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tarih Yer Organizasyon Sonuç
19.02.1956 İstanbul Özel 3-1
29.04.1962 Budapeşte Özel 1-2
22.09.1982 Györ Özel 0-5
04.04.1984 İstanbul Özel 0-6
16.03.1988 Budapeşte Özel 0-1
05.09.1990 Budapeşte Özel 1-4
07.09.1994 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2
06.09.1995 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0
07.10.2006 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0
12.09.2007 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3-0
16.10.2012 Budapeşte Dünya Kupası Elemeleri 1-3
26.03.2013 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.