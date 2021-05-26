Türkiye ile Azerbaycan 8. randevuda

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5’ini Türkiye, 1’ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı.
Geride kalan 4’ü resmi, 3’ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü.
İki takım arasında 2011 yılında İstanbul’da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz’ın golüyle 1-0 kazanmıştı.
Türkiye ile Azerbaycan A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tarih Yer Organizasyon Sonuç
11.10.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0
12.10.2010 Bakü Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1
02.06.2009 Kayseri Özel 2-0
12.04.2006 Bakü Özel 1-1
02.06.2001 İstanbul Dünya Şampiyonası Elemeleri 3-0
11.10.2000 Bakü Dünya Şampiyonası Elemeleri 1-0
09.04.1996 Bakü Özel 1-0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
AA