Türk futbolu, Avrupa’da haftayı şanssız sonuçlarla kapattı ve bu durum ülke puanı açısından da kötü tablonun devam etmesine neden oldu. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın, Avrupa Ligi’nde Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir’in ülkemizi temsil ettiği her iki turnuvada da sadece 1 galibiyet alabildik. Galibiyetin 400, beraberliğin 200 puanla ödüllendirildiği ülke sıralamasında 4 takımımız da deplasmanda rakipleriyle karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi’nde Real Madrid’e 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Kupa 2’de Beşiktaş, 10 kişi tamamladığı Braga mücadelesinden 3-1’lik yenilgiyle ayrıldı ve 4. maçında yine puan alamayarak bitime 2 hafta kala Avrupa’ya veda etti.

Çok ama çok önemli

Trabzonspor, Rusya’da Krasnodar önünde eksik çıktığı mücadeleden tıpkı Siyah- Beyazlılar gibi 3-1’lik mağlubiyetle evine döndü. Tek teselli ve aldığımız tek 400 puanın sahibi Başakşehir ise UEFA Ülke Sıralaması’nda hemen altımızda olan Avusturya’dan Wolfsberger’i 3-0’la geçerek, çok ama çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçların ardından 4 takımımızla kazanabileceğimiz toplam 1600 puanın 400’ünü 1 galibiyet sayesinde aldıkve 31.800’le puanla 11. sırada kalmaya devam ettik.

Acil puan almamız gerek

Büyük bir çıkış yakalayan 9. sıradaki Hollanda, puanını 34.150’ye çıkarırken, 10. Ukrayna 800 puanla 33.100, hemen arkamızdaki 12. Avusturya da 30.725’e çıktı. 31.800 puanlı Türkiye’nin, sıralamada işini şansa bırakmamak adına sezonu geçen sezon olduğu gibi yine ilk 10 içerisinde tamamlaması bunun için de kulüplerimizin kalan maçlarda puan ya da puanlarla sahadan ayrılması gerekiyor.