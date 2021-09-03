5'te 5 ile gruptan lider çıkan, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini aşamadı. İlk seti alan Giovanni Guidetti'nin ekibi, 37 sayı kaydeden Boskovic'i durduramadı, maçı 3-1 kaybetti ve şampiyonluk şansını yitirdi. Ay-Yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alabilmek için Hollanda ile üçüncülük maçına çıkacak. Finalde ise Sırbistan ile İtalya kozlarını paylaşacak.

Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Üçüncülük Maçı)

Bugün oynanacak ve TSİ 18.00’de başlayacak Türkiye-Hollanda maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Voleybolseverlerin heyecanla takip edeceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Yarı finale nasıl geldik?

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na müthiş bir başlangıç yapmıştı. Giovanni Guidetti'nin ekibi; Hollanda, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Romanya'yı devirip, 5'te 5 ile gruptan lider çıktı. Ay-Yıldızlılar, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde Polonya'yı geçti.

Yine Sırbistan!

Yarı finalde ise rakip 2019 yılında finalde kaybettiğimiz Sırbistan oldu. 37 sayı kaydeden Boskovic'i durduramayan Milliler, maçı 3-1 kaybetti ve şampiyonluk şansını yitirdi. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

Guidetti: Çok genç bir takımız

Ay-Yıldızlılar'ın hocası Giovanni Guidetti, kaybedilen mücadele sonrasında şunları söyledi: "Elimize çok fazla şans geldi ama hala bu stres anlarıyla mücadele etmek için çok genç bir takımız. Turnuvanın en iyi takımına karşı kaybettik. Sadece finali onlara karşı oynamak yerine, yarı finalde onlarla karşılaştık."