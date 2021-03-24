Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlendi

A Milli Futbol Takımı, 2 bin 779 gün sonra Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bir karşılaşmaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekip son olarak 14 Ağustos 2013’te Gana ile oynanan özel maçta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda maça çıkmış ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı.

Gana karşısında milli takımın golleri Burak Yılmaz ve Umut Bulut’tan gelmişti. (AA)



