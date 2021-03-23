Türkiye-Hollanda maçının hakemi Michael Oliver

A Milli Futbol Takımımız’ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda yarın oynayacağı Hollanda karşılaşmasını, İngliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver, hem İngiltere’nin hem de Avrupa’nın en iyi hakemleri arasında yer alıyor. FIFA’nın da büyük maçların hakemi olan 36 yaşındaki İngiliz’e İstanbul’daki mücadeleyi vermesi bunun göstergesi. 2010’da Ada’da en üst seviyeye ulaşan Oliver, 25 yıl 182 günlükken Birmingham-Blackburn Rovers karşılaşmasında orta hakem olarak, Premier Lig’de düdük çalan en genç hakem unvanını aldı.

Toplamda 2 maç kazandık

Tecrübeli hakem, Türk kulüplerin 6 maçında (1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet) sahne alırken, A Milli Takımımız’ın sadece 2015’te EURO 2016 Grup Elemeleri’nde Kazakistan’ı 1-0 (d) yendiği karşılaşmada boy gösterdi.

Aslıhan Çil