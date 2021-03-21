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Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 3 karşılaşmaya çıkacak. Milliler ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye ilk maçını kazanarak elemelere moralli bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

21 Mart 2021, Pazar 23:56 Son Güncelleme:
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Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'nin rakibi dünya devi Hollanda... A Milli Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek A Milli Takım gruplara iyi bir başlangıç yapmak için zorlu Hollanda maçını kazanmak istiyor. A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş kısa süre önce Milli Takım kadrosunu açıklamıştı. Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar ilk A Milli Takım'a davet aldı. Türkiye - Hollanda maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Mart Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Hollanda müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Milli Takım aday kadrosu

KALECİ: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

SAVUNMA: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

HÜCUM: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

Hollanda'nın aday kadrosu

KALECİ: Tim Krul (Norwich City), Jasper Cillessen (Valencia), Maarten Stekelenburg (Ajax)

SAVUNMA: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St Juste (Mainz 05), Joël Veltman (Brighton&Hove Albion), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

ORTA SAHA: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Kenny Tete (Fulham), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

FORVET: Ryan Babel (Galatasaray A.Ş.), Memphis Depay (Olympic Lyon), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Totenham Hotspur), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Calvin Stengs (AZ Alkmaar)

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