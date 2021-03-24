A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda ile karşılaşacak. 80 milyonun desteğiyle sahaya çıkacak olan Ay-Yıldızlılar'da hedef belli: Gruba zaferle başlamak. Hollanda karşısındaki en önemli gol silahımız, kaptan Burak Yılmaz olacak. Bu sezon Lille’de 25 maçta 11 gol ve 4 asistle oynayan Burak’ın, A Milli formayla kariyerinde 63 mücadelede 24 gol ile 5 asisti bulunuyor. Zorlu kapışmada ilk 11’de kimlerin olacağı büyük merak konusu. Şenol Güneş’in, kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet etmesi, oyun kurucu görevini de Hakan Çalhanoğlu’na vermesi bekleniyor. Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.









Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennet yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Türkiye - Hollanda maçı ilk 11'leri belli oldu





Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Hollanda: Cillessen, Vijndal, Daley Blind, De Ligt, Tete, Frenkie De Jong, Wijnaldum, De Roon, Malen, Berghuis, Memphis Depay

















Gol silahımız kaptan Burak Yılmaz

Hollanda karşısındaki en önemli gol silahımız, kaptan Burak Yılmaz olacak. Bu sezon Lille’de 25 maçta 11 gol ve 4 asistle oynayan Burak’ın, A Milli formayla kariyerinde 63 mücadelede 24 gol ile 5 asisti bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu, 10 maçla Ay-Yıldızlılar’daki en uzun süreli gol atamama dönemini geçiriyor. Son golünü 22 Mart 2019’da 2-0 kazanılan Arnavutluk karşılaşmasında atan yıldız forvet, “Baskı altında oynamayı, mücadele etmeyi, savaşmayı seviyorum. Sakatlığım da tamamen geçti” dedi. Norveç’te oynayan Galatasaraylı Linnes’in “Türkler Haaland’dan korkuyor” sözlerine de Burak, “Biz kimseden hiçbir zaman korkmadık. Ülkemi Dünya Kupası’na sokmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım” cevabını verdi.

Yendik yine yeneriz...

Ay-Yıldızlılar, Hollanda ile 13. kez karşılaşacak. İki ülke arasında ilki 1958’de olmak üzere geride kalan 12 maçtan 3’ünü Türkiye, 5’ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rakibin 13 golüne, 9 golle cevap verdik. 3 galibiyetimizin ilkini; özel maçta 4 Mayıs 1958’de 1-0’lık skorla Amsterdam’da, ikincisini; 1998 Dünya Kupası Elemeleri’nde 2 Nisan 1997’de Bursa’da 1-0’la, sonuncusunu da EURO 2016 Grup Elemeleri’nde 6 Eylül 2015’te Konya’da 3-0’lık skorla elde ettik. Grupta Amsterdam’da ise rakibimizle 1-1 berabere kalmıştık.

3. kez final peşindeyiz

A Milli Takımımız’ın 3. kez Dünya Kupası finallerine katılma macerası bu akşam başlayacak. Ay-Yıldızlılar, 17 Mart 1954’teki 3. maçta İspanya ile 2-2 (Dışarıda 4-1 yenildik, içeride 1-0 kazandık, 3. maç oynandı) biten maçın ardından Franko adında bir İtalyan çocuğun çektiği kurayla 1954 Dünya Kupası’na gitmişti. 2002’de ise Milliler, Şenol Güneş yönetiminde Güney Kore ve Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada üçüncü olmayı başarmıştı.

8 yıl sonra Olimpiyat

A Milli Takımımız, bu sezonki Şampiyonlar Ligi Finali’ne de ev sahipliği yapacak İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’na 8 yıl sonra geri dönecek. Milliler, bu statta özel maçlardda 2005’te Almanya’yı 2-1 yendi ve 2013’te Gana’yla 2-2 berabere kaldı. Rüzgar panellerinin konması ve zemininin düzeltilmesiyle harika bir hale gelen Olimpiyat’ta maç saatinde sıcaklığın 3 derece ve yüzde 44 de yağış ihtimalinin olması bekleniyor.

De Boer’in kilit ismi

Depay, son iki sezondur çok formda ve Barcelona peşinde (Sözleşmesi bitiyor). De Boer’in hücum planlarındaki en önemli silahı o. 27 yaşındaki kanat forvetin, 5’i Uluslar Ligi olmak üzere bu sezon toplamda 35 maçta 16 golü ve 10 asisti var. Bizim gibi EURO 2020’de olan Portakallar’ın eleme aşamasındaki 8 maçının 6’sına çıktı, 6 gol attı, 5 gol pası verdi. Depay’ın karşısında onun gibi Fransa’da oynayan Zeki olacak. Zeki’nin onu iyi tanıması, bizim için ekstra bir avantaj. Bu akşam onu durdurmak demek, Hollanda’nın ana hücum planlarını bozmak anlamına gelecek.

Babel'in baş döndüren trafiği!

Hollanda'nın kadrosunda yer alan Galatasaraylı Ryan Babel, dikkat çekici bir seyahat planıyla hareket etmek zorunda kaldı. Pazartesi günü İstanbul'dan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a uçan Babel, bir gün sonra yani dün kafileyle yeniden İstanbul'a geldi ve karşılaşma sonrası da takımıyla ülkesine dönecek. Türkiye'ye karşı yedek soyunması beklenen 34 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 60 saatte 3 ayrı uçak yolculuğu yapacak.