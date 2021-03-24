Türkiye - Hollanda maçı Canlı

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda ile karşılaşıyor. 80 milyonun desteğiyle sahaya çıkacak olan Ay-Yıldızlılar'da hedef belli: Gruba zaferle başlamak. Hollanda karşısındaki en önemli gol silahımız, kaptan Burak Yılmaz. Bu sezon Lille’de 25 maçta 11 gol ve 4 asistle oynayan Burak’ın, A Milli formayla kariyerinde 63 mücadelede 24 gol ile 5 asisti bulunuyor. Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.





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Hollanda takımında maç öncesi kadroda bulunan Cillessen sakatlık yaşadı ve yerini Tim Krul'a bıraktı

Türkiye - Hollanda maçı ilk 11'leri belli oldu

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Hollanda: Tim Krul, Vijndal, Daley Blind, De Ligt, Tete, Frenkie De Jong, Wijnaldum, De Roon, Malen, Berghuis, Memphis Depay





MAÇ BAŞLADI

2.dakikada gelişen Hollanda atağında Malen yerden vurdu şutu kaleci Uğurcan'da kaldı

4.dakikada sağ kanattan gelişen Hollanda atağında Depay ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

7.dakikada sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Depay doğrudan kaleye vuru şutu üstten auta gitti

8.dakikada A Milli Takımımız sağ kanattan Zeki Çelik geldi ortasını savunma son anda çıkardı

11.dakikada bu kez Burak Yılmaz sağ kanattan kendi topunu kovaladı yerden ortaladı Yusuf Yazıcı'dan önce savunma araya girdi

GOL! 14.dakikada A Milli Takımımız, Burak Yılmaz ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu pasını Burak Yılmaz'a verdi. Tecrübeli oyuncu ceza sahası dışından sol ayağıyla vurdu savunmadan seken top köşeden filelere gitti

18.dakikada sağ kanattan Berghuis geldi ortası doğrudan auta gitti

NET FIRSAT! 20.dakikada Hollanda etkili geldi. Paslaşarak ceza sahasına giren Malen uygun durumda yerden vurdu ancak kaleci Uğurcan iyi yer tuttu ve golü önledi

27.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruşu Depay kullandı şutu kaleci Uğurcan'da kaldı

28.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda seken topa Tete yerden vurdu şutunu savunma son anda çıkardı

SARI KART! 32.dakikada Kenan Karaman ceza sahası önünde yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

33.dakikada serbest vuruşu Depay kullandı plase vuruşu barajdan sekip kornere gitti

PENALTI! 34.dakikada A Milli Takım penaltı kazandı. Ceza sahasında Okay yerde kaldı ve hakem Michael Oliver penaltı noktasını işaret etti

GOL! 35.dakikada A Milli Takımımız, Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-0 öne geçti.





SARI KART! 36.dakikada orta alanda faul yapan Ozan Tufan hakemden sarı kart gördü

42.dakikdada köşe vuruşunu Depay kullandı ortasını savunma son anda uzaklaştırdı

ÇİZGİDEN ÇIKARDIK! 43.dakikada ceza sahasında oluşan karambolde De Ligt kafayı vurdu direğe çarpan topu kale çizgisi üzerinde Okay son anda çıkardı ve mutlak bir golü önledi

İlk yarıyı 2-0 önde kapattık

















Maçtan notlar

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda’yı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk eden A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır’a görev verdi.

Uğurcan Çakır, ay-yıldızlı forma ile beşinci maçına Hollanda karşısında çıktı. 25 yaşındaki file bekçisi daha önce 2’si resmi, 2’si özel olmak üzere 4 maçta A Milli Takım kalesini korumuştu.

Şenol Güneş, Hollanda karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11’ini sahaya sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Caner Erkin, Deniz Türüç, Emre Kılınç ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.

Taylan yedekler arasında

A Milli Takıma ilk kez davet edilen Taylan Antalyalı yedekler arasında forma şansı bekledi. Ay-yıldızlı takım aday kadrosunda ilk kez yer alan Halil Akbunar ise maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığı süren Merih Demiral, milli takıma bugün davet edilen Abdülkerim Bardakçı ile kaleci Gökhan Akkan da maç kadrosunda bulunmayan diğer isimler oldu.

Bakan Kasapoğlu ve Bakan Varank da maçı statta izledi

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da izledi. Bakanlar Kasapoğlu ile Varank, mücadeleyi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte takip etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2 bin 779 gün sonra milli heyecan

A Milli Futbol Takımı, 2 bin 779 gün sonra Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bir karşılaşmaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip son olarak 14 Ağustos 2013’te Gana ile oynanan özel maçta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda maça çıkmış ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı. Gana karşısında milli takımın golleri Burak Yılmaz ve Umut Bulut’tan gelmişti.

De Boer, Babel'e ilk 11'de şans vermedi

Hollanda’nın ilk 11’inde yer aldığı açıklanan kaleci Jasper Cillessen, maç öncesi ısınma bölümünde sakatlandı. Cillessen’in yerine, Türkiye karşısında kalede Tim Krul maça başladı. Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, Galatasaray forması giyen Ryan Babel’e ise ilk 11’de şans vermedi. De Boer takımını sahaya, Kurul, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Malen, Berghuis??????? ve Depay ilk 11’iyle sürdü.