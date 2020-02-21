A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu’ndaki ilk maçında bugün Hollanda’yı ağırlıyor. EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takım yer alıyor. Türkiye’nin grubunda Hollanda’nın dışında ayrıca Hırvatistan ve İsveç de bulunuyor. Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadele saat 20.00’de başladı ve NTV’den naklen yayınlanıyor.

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45 yıl sonra rakip Hollanda

A Milli Takım, bugünkü rakibi Hollanda ile 5. kez resmi maçta karşı karşıya geliyor. Son olarak 1975’teki Avrupa Şampiyonası’nda karşı karşıya gelen iki takım, 45 yıl sonra bir kez daha rakip oldular. Türkiye, Hollanda ile yaptığı 4 resmi karşılaşmada rakibine 3 kez üstünlük sağlarken, bir maçtan mağlup ayrıldı. Rakip potaya 245 sayı atan milliler, potasında ise 224 sayı gördü.

İlk 3 takım final bileti alacak

Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak. Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan’ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.