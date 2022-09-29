Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında bu akşam Hırvatistan ile karşılaşacak. Grupta son sırada yer alan ve henüz galibiyeti bulunmayan Hırvatistan'ı yenerek 3'üncü galibiyetini almak isteyen Türkiye A Milli Takım , gruplardan lider olarak çıkmak istiyor.

Türkiye - Hırvatistan Voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında bugün TSİ 18.30’da Hırvatistan ile karşılaşacak. Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak karşılaşmayı TRT Spor’dan naklen yayınlayacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Son maçta Dominik Cumhuriyetini mağlup ettik!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-2 mağlup etti. Üçüncü maçında ikinci galibiyetine imza atan millilerde Ebrar Karakurt 29 sayıyla en skorer isim olurken; Zehra 11, Hande 10, Eda 10, Saliha 8, Elif 3, Cansu 2 ve Meryem 1 sayıyla oynadı.

Hırvatistan'ın galibiyeti yok

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasının ardından 2'şer galibiyeti bulunan Dominik Cumhuriyeti 7 puan, Polonya 6 puan ve Türkiye 6 puan ve Tayland 5 puan topladı. Filenin Sultanları'nın bu akşam karşılaşacağı Hırvatistan 3 maç sonunda galibiyetle tanışamadı.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Türkiye'nin 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu. Kadro şu şekilde; Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

DÜNYA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI B GRUBU PUAN DURUMU

1- Dominik Cumhuriyeti 7

2- Polonya 6

3- Türkiye 6

4- Tayland 5

5- Hırvatistan 0

6- Güney Kore 0

DÜNYA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI B GRUBU FİKSTÜR

29 EYLÜL PERŞEMBE

15:00 Güney Kore-Tayland

18:30 Türkiye-Hırvatistan

21:30 Polonya-Dominik Cumhuriyeti

1 EKİM CUMARTESİ

15:00 Dominik Cumhuriyeti-Tayland

18:30 Güney Kore- Hırvatistan

21:30 Polonya-Türkiye