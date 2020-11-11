UEFA Uluslar Ligi’nde hem küme düşmemek hem de grupta zirveyi son iki maç öncesi zorlamak isteyen A Milli Takımımız, 15 Kasım’da sahamızdaki Rusya ve 18 Kasım’da deplasmandaki Macaristan sınavları öncesi bu akşam 2018 Dünya Kupası ikincisi Hırvatistan’ı Vodafone Park’ta ağırlayacak. Ay-Yıldızlılar, sonrasında oynayacağı iki önemli mücadele öncesi Hırvatlar’la sağlam bir test maçında boy gösterecek.

Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park’ta oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı, Slovenyalı Slavko Vincic yönetecek. TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Türkiye - Hırvatistan muhtemel 11'ler...

Türkiye: Uğurcan, Nazım, Ozan Kabak, Mert Çetin, Ömer, Okay, Dorukhan, Efecan, İrfan Can, Yusuf, Cenk

Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Uremovic, Vida, Melnjak, Basic, Badelj, Pasalic, Rog, Orsic, Colak

10. kez karşılaşacağız…

Teknik direktörümüz Şenol Güneş’in, sahaya nasıl bir ilk 11’le çıkacağı bilinmiyor ancak Rusya ve Macaristan sınavlarının taktik provalarını da deneme şansı bulacağı tahmin ediliyor. A Milliler, Hırvatistan ile daha önce 9 kez karşılaştı, 1 kez kazandı, 5 kez berabere kaldı ve 3 defa da mağlup oldu. Kalemizde 10 gol görürken, rakibimize 6 gol attık. Tek galibiyetimizi ise 2018 Dünya Kupası Elemeleri Grup maçında evimizde 1-0’lık skorla kazanmayı başarmıştık.

A Milli Takım kadrosu...

Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.

Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı 15 Kasım'daki Türkiye-Rusya müsabakası ise saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

18 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...