Türkiye - Hırvatistan maç sonucu: 3-3

Hazırlık maçları kapsamında A Milli Takımımız Hırvatistan ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Tam 6 golün atıldığı heyecan fırtınası şeklinde geçen 90 dakika 3-3'lük skorla sona erdi. A Millilerin golleri 23. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 41. dakikada Deniz Türüç ve 58. dakikada Cengiz Ünder'den geldi. Konuk Hırvatistan'ın gollerini ise 32. dakikada Ante Budimir, 53. dakikada Mario Pasalic ve 56. dakikada Josip Brekalo kaydetti.

Maçtan dakikalar...

10' Sağ kanattan Pasalic'in ortasında Budimir'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

13' Hırvatistan yine sağ kanattan geld, Brukalo'nun ortası direkt olarak auta gitti.

21' Cenk Tosun ceza alanı içinde yerde, penaltı kazandık! Savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendirip araya giren Cenk Tosun rakibi Domagoj Vida'nın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Slavko Vincic beyaz noktayı işaret etti.

23' Cenk Tosun'un penaltı golüyle 1-0 öne geçtik.

32' Mert Çetin'in büyük hatasında araya giren Budimir, kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kaldı ve topu ağlara göndererek skora beraberliği getirdi.

41' Caner Erkin'in kendi yarı sahasından sol kanattan uzun pasında harika bir koşu yapan Deniz Türüç sol çaprazdan ceza alanına girdi ve topu ağlara gönderdi. Milli Takımımız 2-1 önde... 3 yıl sonra A Milli Takıma geri dönen Caner Erkin, ilk maçında asist yaptı.

52' Pasalic Hırvatistan adına beraberliği getiren golü attı. Sağ kanattan yapılan ortaya kimse dokunmayınca arka tarafta Pasalic topu boş kaleye ağlara gönderdi.

56' Sol kanattan yapılan ortada içeride bomboş kalan Brekalo kolay bir pozisyonda olmamasına rağmen güzel bir kafayla golü attı.

58' Çok güzel paslaşmalar sonucunda Cengiz Ünder çok güzel vuruyor ve maça 3-3'lük eşitliği getiren golü atıyor. Maçta tam 6 gol var.

77' Milli Takımımızda Cengiz Ünder, sakatlanarak oyundan çıktı. Efecan Karaca oyuna girdi.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Slavko Vincic xx, Grega Kordez xx, Andraz Kovacic xx

Türkiye: Uğurcan Çakır x, Nazım Sangare x, Mert Çetin x (Yusuf Yazıcı dk. 46 xx), Ozan Kabak x, Caner Erkin xx (Ömer Bayram dk. 46 xx), Okay Yokuşlu xx, Dorukhan Toköz x (Merih Demiral, dk. 54 xx) Orkun Kökçü ? (Berkay Özcan dk. 34 xx), Deniz Türüç xxx, Cengiz Ünder xxx (Efecan Karaca dk. 78 x), Cenk Tosun xxx (Enes Ünal dk. 63 xx)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hırvatistan: Sluga x, Juranovic x, Damagoj Vida x (Uremovic dk. 46 x), Pongracic x (Caleta-Car dk. 61 xx), Dario Melnjak xx, Milan Badelj xx (Toma Basic dk. 61 xx), Marko Rog x, Josip Brekalo xxx (Ivan Perisic dk. 61 x), Mislav Orsic xx, Pasalic xxx (Luka Modric dk. 77 x), Ante Budimir xxx (Antonio Colak dk. 66 xx)

Yedekler: Grbic, Lovre Kalinic, Barisic, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Nikola Vlasic,

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Goller: Cenk Tosun (dk. 23 pen.), Deniz Türüç (dk. 40), Cengiz Ünder (dk.58) (Türkiye), Ante Budimir (dk. 32), Pasalic (dk. 54), Brekalo (dk. 56) (Hırvatistan)

Sarı Kartlar: Ozan Kabak (Türkiye), Perisic (Hırvatistan)

İki takımın maç kadroları:

TÜRKİYE:

Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Nazım Sangare, Mert Çetin, Caner Erkin, Deniz Türüç, Orkun Kökçü

YEDEKLER:

Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Enes Ünal, Efecan Karaca, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci

HIRVATİSTAN:

Simon Sluga, Marin Pongracic, Josip Brekalo, Ante Budimir, Mario Pašalic, Marko Rog, Mislav Oršic, Milan Badelj, Josip Juranovic, Domagoj Vida, Dario Melnjak

YEDEKLER:

Ivo Grbic, Lovre Kalinic, Filip Uremovic, Borna Barišic, Ivan Perišic, Duje Caleta-Car, Mateo Kovacic, Antonio Colak, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Nikola Vlašic, Toma Bašic