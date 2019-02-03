Türkiye, güreş turnuvasını 18 madalya ile tamamladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen 37. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası, final maçlarının ardından sona erdi. Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Finlandiya, Filistin, Moldova ve Belarus'tan 200'e yakın sporcunun katıldığı turnuvanın son gününde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da karşılaşmaları takip etti.

MİLLİLER, 205 PUANLA İLK SIRADA TAMAMLADI

Son günde Türkiye adına, 60 kiloda Kerem Kamal gümüş, Ahmet Uyar ise bronz madalya; 67 kiloda Hacı Karakuş gümüş, Mustafa Şahin ise bronz madalya; 77 kiloda Fatih Cengiz altın madalya, Yunus Emre Başar ve Furkan Bayrak da bronz madalyaya uzandı. 87 kiloda Ali Cengiz gümüş madalya, 130 kiloda Burak Çakırca ise bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye bu sonuçların ardından son günüde 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya daha kazanmış oldu. Milliler dün ise 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanmıştı. Böylece Milliler, 2 gün sonunda toplamda elde ettiği 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalyayla organizasyonu 205 puanla ilk sırada tamamladı. Türkiye, takım madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı.

Turnuva, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verdiği plaket takdiminin ardından sona buldu.