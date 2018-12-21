  • Haberler
  • Güreş
  • Türkiye Güreş Şampiyonaları ocak ayında gerçekleştirilecek

Türkiye Güreş Şampiyonaları ocak ayında gerçekleştirilecek

Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) faaliyet programında yer alan Türkiye Güreş Şampiyonaları ocak ayı içinde düzenlenecek.

21 Aralık 2018, Cuma 13:19
- A +
Türkiye Güreş Şampiyonaları ocak ayında gerçekleştirilecek

Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) faaliyet programında yer alan Türkiye Güreş Şampiyonaları ocak ayı içinde düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası 5-7 Ocak 2019 tarihlerinde Bursa’da, Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası 8-9 Ocak 2019 tarihlerinde Yalova’da ve Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası da 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde Çorum’da gerçekleştirilecek.

Çeşitli illerde yapılacak şampiyonaları takip eden seyirciler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Metehan Başar, Yasemin Adar ve Buse Tosun gibi sporcuları izleme fırsatı elde edecek.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.