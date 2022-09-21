Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda güreş milli takımının elde ettiği başarılardan dolayı Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Şeref Eroğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

“GREKOROMEN GÜREŞTE TAKIM HALİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUK”

TGF Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Destici ve Eroğlu’nun yanı sıra parti ve federasyondan yetkililer yer aldı. Eroğlu, 1957 yılından bu yana ilk defa bir şampiyonada 4 altın madalya alıntını belirterek, “Grekoromen güreşte takım halinde dünya şampiyonu olduk. En son 2009 yılında olmuştuk. 2022 yılında dünya güreş şampiyonasına Türk güreşi olarak eskiden olduğu gibi yeniden damgamızı vurduk. Türk güreş tarihinde ilkler oldu. Rıza Kayaalp 130 kilo grekoromende 5’inci kere dünya şampiyonu oldu ve Türk güreş tarihinde bir ilke imza attı. 5’inci dünya şampiyonluğuyla bütün rekorları kırdı. Ayrıca kadınlar güreşte ilk defa bir kadın sporcumuz 2 defa dünya şampiyonu oldu. Yasemin Adar 2’nci defa dünya şampiyonu olmuş oldu. Yasemin Adar hem TGF yönetim kurulu üyesi, hem kadınlardan sorumlu asbaşkanı hem de sporcu. Bu da dünya güreş tarihinde eşi benzeri olmayan bir başarı” dedi.

“SÖZ VERDİLER, 2023 DÜNYA ŞAMPİYONASINDA BİZE ALTIN KAZANDIRACAKLAR”

Şampiyonada elde edilen başarıları sıralayan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "82 kiloda Burhan Akbudak ilk defa büyükler dünya şampiyonu oldu. Taha Akgül 3’üncü defa dünya şampiyonu oldu. Onun dışında 3 tane bronz madalyamız var. Daha önce dünya şampiyonasında hiç madalya almayan pırıl pırıl gençlerimiz var. Ufak tefek nüanslarla şampiyonluğu kaybettiler ama bize söz verdiler, 2023 dünya şampiyonasında bize altın kazandıracaklar."

2022 yılının Türk güreşi için hayırlı bir yıl olduğunu belirten Eroğlu, emeği olan herkese teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

"TÜRK MİLLETİNİ GURURLANDIRDILAR"

Güreşe ilgili olduğunu ve yakından takip ettiğini kaydeden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eroğlu göreve geldikten sonra güreşte büyük başarılar elde edildiğini söyledi. Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde şampiyon olan Türk milli takımını tebrik eden Destici, “Rıza Kayaalp kardeşimiz, 5’inci defa dünya şampiyonu olarak bir rekor kırdı. Yine grekoromende Burhan Akbudak da ilk şampiyonluğunu kazandı. Yasemin Adar’ın da 2’nci şampiyonluğu oldu. Taha Akgül de bizim evladımız, Sivas’ın yiğidosu. Tüm sporcularımızla yakından görüşüyoruz. Gerçekten bizi gururlandırdılar. Türk milletini gururlandırdılar. Türkiye Cumhuriyeti devletini onurlandırdılar, Ay-Yıldızlı bayrağımızı orada 4 kere göndere çektirdiler. İstiklal Marşı’mızı okuttular. Her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

DHA