FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83'lük skorla mağlup oldu. Tiflis Arena'da oynanan mücadalaya Ay-Yıldızlı ekip, Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım, 36-33 geride kapatırken, normal süre 68-68 eşitlikle sona erdi. 1'inci uzatma dakikaları 75-75 eşitlikle tamamlanırken ikinci uzatma bölümüne geçildi. Karşılıkla basketlerle geçen bu bölümün ardından Gürcistan, 88-83'lük üstünlükle galip gelen taraf oldu.

FURKAN KORKMAZ İLE SANADZE DİSKALİFİYE EDİLDİ

Mücadelenin normal süresinin son periyodunda bitime 4:48 süre kala Furkan Korkmaz ile rakip takımdan Duda Sanadze arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın uzamasının ardından iki takım sporcuları ile hakemler araya girerek iki oyuncuyu ayırdı. Daha sonda hakemler yaşanan gerginliği izleyerek, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'yi diskalifiye etti.

SALDIRIYI AÇIKLADI

Ay-yıldızlı ekip, bu skorla üçüncü maçında ilk mağlubiyetini yaşarken, mücadele sonrasında Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Genel Koordinatörü Ömer Onan, Furkan Korkmaz'ın atılmasının ardından soyunma odasında oyuncuya ve kondisyonere saldırı yapıldığını açıkladı.









ÖMER ONAN'DAN FIBA'YA REST

Onan, "Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz. Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle. Onlar bizim önümüze kameraları getirecekler, biz de bakacağız. Tüm oyuncularımız bizim için çok değerli, biz de turnuva yaptık hiç böyle olmadı. Tüm hata FIBA'nın! Hidayet başkanla da konuştuk. Güvenlik gelsin belli ki korumayacaklar. Maçta kural hatası da var. Nereden baksanız, tutulacak hiçbir tarafı yok" dedi.

O anları anlatan Onan, "Oynamayan oyuncular maç sonu koridorda gelip bize saldırıyor. Polis bizi koruduğunu iddia ediyor ancak bizi ittiriyorlar. Ben oyuncu oldum, hiç böyle bir şey görmedim. FIBA tamamen bu işin sorumlusu" ifadelerini kullandı.

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Hem yaşananları hem de maçı yazarımız Gökhan German şu sözlerle değerlendirdi:

Milli Takımımız'ın hediye ettiği bir maç izledik Tiflis'te. Karadağ ve Bulgaristan maçlarını kötü oynayıp kazanmayı başarmıştık ve bu kez olmadı. Gürcistan'da takımın yıldızı Shengelia'dan sonra turnuva sırasında Bitadzde de sakatlanmıştı. Maçla ilgili yazılacak çok şey var belki ama çıkan olaylar maçın önüne geçti... Furkan ile Sanadze arasında çıkan kavga sonrası her iki oyuncu da atıldı. Soyunma odasına gidilirken Gürcistan'da kadroya giremeyen oyuncular ve Sanadze, oyuncumuza saldırdı. Güvenliklerin araya girmesi sonucu olay engellenirken bu kez maç sonu soyunma odası koridorları bir kez daha karıştı. Gürcistan polisi, milli takım oyuncularını, federasyon yetkililerini iki taraftan ablukaya alıp ite kaka soyunma odasına sokmaya çalıştı.

'ŞAMPİYONADAN ÇEKİLİRİZ'

Maç sonu da TBF Asbaşkanı Ömer Onan, 'Soyunma odası görüntüleri silinir, önümüze verilmezse şampiyonadan çekiliriz' mesajını verdi. Bu arada Sanadze'nın Furkan'a yaptığı faulde dakikalar 4.48'i gösteriyordu. Kavga sırasında saat aktı ve 4.26 kala durdu. Milli takım yetkilileri maç sırasında ve maç sonunda resmi olarak itiraz etti. Maç 22 saniye eksik oynandı. Net kural hatası var. Ama bu şampiyona... Maçın tekrar edilmesi lazım ama hangi güne koyacaklar. Nereden bakarsanız bakın elinizde kalıyor.

FIRSATLARI ZÖMERTÇE HARCADIK

Tiflis'te skandallar silsilesi yaşandı. Maça gelince... 29-19 öne geçtikten sonra çok rahat oyunu koparabilirdik. Ama hem başta Larkin olmak üzere yapılan top kayıpları, hem de boş pozisyonlar gelmesine rağmen oyuncuların şut atmak yerine yanlış tercihlerde bulunması Gürcistan'ı umutlandırdı. Tamamen mücadele ederek, taraftar desteği ve biraz da hakem kararları ile oyuna tutundular. Uzatmada da 74-62 öne geçtikten sonra fırsatları yine cömertçe harcadık. İki üç yanlış tercih sonrası Gürcistan tekrar eşitliği sağladı... İkinci uzatmada da maç gitti. Belki böylesi daha iyi oldu. Takım bu olaylar sonrası reaksiyon gösterir ve daha agresif ve enerjik oynamaya başlar. Yoksa kalan iki maçta işimiz zor.







