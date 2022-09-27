Türkiye - Güney Kore voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda?

Hollanda ve Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün gruptaki 2. maçına çıkacak. Hollanda'da oynadığı ilk maçta Tayland'a 3-2 kaybeden ve önceki gün Polonya'ya gelen Ay-Yıldızlılar, Olimpiyat çeyrek finalinde yenildiği Güney Kore'yle karşılaşacak.

Grupta ilk 4’e giren takımlar 2. tura çıkacak. Tur atlayan takımlar ayrıca, ilk 4 içinde yer alan takımlarla oynadıkların maçların puanlarını da taşıyacak. A ve D Grubu'ndaki takımlar E Grubu'nu, B ve C Grubu'ndaki takımlar da F Grubu'nu oluşturacak.

Rakibiyle son olarak Milletler Ligi’nde oynayan Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı. Güney Kore’nin 15 maçlık galibiyet hasreti bulunuyor. Asya ekibi son olarak Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Türkiye’yi 3-2 mağlup etmişti.

Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Güney Kore voleybol maçı Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak. Müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak. Türkiye - Güney Kore mücadelesi, TRT SPOR’dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Filenin Sultanları, 24 takımın yer alacağı FIVB Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

Milliler, B Grubu’ndaki ilk maçını Hollanda’nın Arnhem şehrinde, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya’nın Gdansk kentinde oynayacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim’de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

27 Eylül SalıTSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore

28 Eylül ÇarşambaTSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül PerşembeTSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan

01 Ekim CumartesiTSİ 21.30 Türkiye-Polonya